Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ

05 Απρ. 2026 22:21
Νέα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα επαρκή επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ, ενισχύοντας τον ρόλο της ως δυνητικά τροποποιήσιμου παράγοντα κινδύνου.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Μια πρόσφατη μελέτη μεγάλης διάρκειας παρακολούθησε σχεδόν 800 άτομα χωρίς άνοια, με μέση ηλικία τα 39 έτη, καταγράφοντας τα επίπεδα βιταμίνης D στην αρχή της έρευνας και εξετάζοντας τον εγκέφαλό τους περίπου 16 χρόνια αργότερα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D στη μέση ηλικία εμφάνισαν χαμηλότερη συσσώρευση της πρωτεΐνης tau, ενός βασικού βιοδείκτη της νόσου Αλτσχάιμερ. Αν και η μελέτη καταδεικνύει σαφή συσχέτιση, η αιτιώδης σχέση δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Τι δείχνουν οι προηγούμενες μελέτες

Η σύνδεση της βιταμίνης D με την εγκεφαλική υγεία δεν είναι νέα. Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D:

  • Αυξάνει έως και 49% τον κίνδυνο άνοιας.
  • Σχετίζεται με σημαντική πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.
  • Άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D έχουν έως και 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν άνοια σε βάθος χρόνου.

Μετα-αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι κάθε αύξηση των επιπέδων βιταμίνης D φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης.

Πώς η βιταμίνη D προστατεύει τον εγκέφαλο

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η βιταμίνη D συμβάλλει στην προστασία του εγκεφάλου μέσω πολλαπλών μηχανισμών:

  • Μείωση φλεγμονών.
  • Προστασία των νευρικών κυττάρων.
  • Ενίσχυση της απομάκρυνσης τοξικών πρωτεϊνών, όπως το αμυλοειδές και η tau.

Παρά τις ενδείξεις, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D από μόνη της μπορεί να προλάβει την άνοια. Η σχέση παραμένει κυρίως συσχετιστική, απαιτώντας περαιτέρω κλινικές μελέτες.

Ένας τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου

Η βιταμίνη D θεωρείται ένας από τους λίγους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για άνοια. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων, είτε μέσω έκθεσης στον ήλιο, είτε μέσω διατροφής και συμπληρωμάτων όπου χρειάζεται, αποτελεί μια απλή στρατηγική που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της γνωστικής υγείας, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία, όπου καθορίζεται σημαντικά ο μελλοντικός κίνδυνος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
