«Η Ξερόλακκα δεν είναι η πίσω αυλή της Πάτρας» – Καταγγελία κατοίκων για ανεξέλεγκτη ροή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ

Σοβαρές καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ροή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας διατυπώνει η Συντονιστική Ομάδα Κατοίκων Ξερολάκκας, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, τόνοι σκουπιδιών καταλήγουν καθημερινά στον ΧΥΤΑ χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, ενώ την ίδια στιγμή «στην πόλη επιβάλλονται πρόστιμα για σκουπίδια εκτός κάδου». Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι ζουν μέσα στη δυσοσμία, τη ρύπανση και την αδιαφορία, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη της περιοχής.

Η Συντονιστική Ομάδα ζητά από τη Δημοτική Αρχή να περιορίσει άμεσα τη ροή απορριμμάτων στον χώρο, να εφαρμόσει ουσιαστικά προγράμματα ανακύκλωσης και πρόληψης, αλλά και να προχωρήσει σε δημόσια ενημέρωση των πολιτών για την πραγματική κατάσταση στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων.

«Η Ξερολάκκα δεν είναι η πίσω αυλή της Πάτρας», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας τον Δήμο να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος για όλους.

Η ανακοίνωση των κατοίκων φέρει ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από το μήνυμα:

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι δικαίωμα όλων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Την ώρα που επιβάλλονται πρόστιμα για σκουπίδια εκτός κάδου στο κέντρο της Πάτρας, στην Ξερολάκκα τα απορρίμματα ρέουν ανεξέλεγκτα!

Τόνοι σκουπιδιών καταλήγουν καθημερινά στον ΧΥΤΑ χωρίς έλεγχο, με σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Οι κάτοικοι ζούμε μέσα στη δυσοσμία, τη ρύπανση και την αδιαφορία.

Ζητάμε άμεση δράση από τη Δημοτική Αρχή:

Να περιορίσει τη ροή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ

Να εφαρμόσει ουσιαστική ανακύκλωση και προγράμματα πρόληψης

Να ενημερώσει δημόσια τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση

Η Ξερολάκκα δεν είναι η πίσω αυλή της Πάτρας.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι δικαίωμα όλων μας.

Πάτρα, 4 Νοεμβρίου 2025

Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Ξερολάκκας Πατρών

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



