Η Υγεία στην Ελλάδα και αλλού...

Το γεγονός ότι πλούσιος ή φτωχός, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, δεν πληρώνεις τίποτε όταν χρειαστείς τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, πρέπει να μας κάνει υπερήφανους

16 Ιαν. 2026 21:00
Ξεχωρίζω δυο περιστατικά από τα πολλά, που πιστοποιούν έναν ελληνικό θρίαμβο για τον οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και αφορά τον δύσκολο τομέα της Υγείας.

Στην πρώτη περίπτωση, -έχω ξαναγράψει- τον Αύγουστο, ο δισεκατομμυριούχος Tom Grennwood τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη Μύκονο οδηγώντας μια «γουρούνα». Ηταν ασφαλισμένος σε κορυφαία ασφαλιστική πολυεθνική που έστειλε αμέσως ελικόπτερο με δυο γιατρούς της.

Αυτοί αρνήθηκαν να τον παραλάβουν δηλώνοντας ότι αν μεταφερθεί δεν πρόκειται να επιβιώσει. Τότε κινητοποιήθηκε το υπουργείο Υγείας. Εστειλε αεροπλάνο που τον μετέφερε στον «Ευαγγελισμό». Μετά από μάχη εβδομάδων, ο δισεκατομμυριούχος σώθηκε. Του πρότεινε η Ασφαλιστική του να τον μεταφέρει στην πατρίδα του, αλλά αυτός αρνήθηκε. Ενοικίασε στη Γλυφάδα διαμέρισμα και ζήτησε να τον παρακολουθεί το ΕΣΥ.

Η δεύτερη περίπτωση συνέβη προ ημερών στη Χαλκίδα. Αμερικανός πατέρας πήγε την κόρη του στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι από πτώση με πατίνι.

Μια μέρα μετά ανάρτησε στο διαδίκτυο την εμπειρία του, γράφοντας: «Οι γιατροί φρόντισαν τα πάντα, σωστά και γρήγορα. Εγινε ό,τι έπρεπε. Στο τέλος, περίμενα στο χολ να μου πει κάποιος πού πληρώνω και πόσα. Κανείς δεν ερχόταν. Και όταν ρώτησα, μου είπαν: Στην Ελλάδα δεν πληρώνεις τίποτε, η Υγεία είναι δωρεάν! Μπορείς να φύγεις και την κόρη σου, να τη δούμε πάλι σε λίγες μέρες».

Και συνεχίζει ο Αμερικανός. «Αν αυτό μου είχε συμβεί στις ΗΠΑ, θα χρειαζόταν ώρα να υπογράφω χαρτιά και ενώ έχω ασφάλιση θα έπρεπε να πληρώσω και 3.000 δολάρια. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα, θα το λέω όπου μπορώ».

Υπάρχουν προβλήματα στο ΕΣΥ; Ναι υπάρχουν. Ομως, το γεγονός ότι πλούσιος ή φτωχός, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος δεν πληρώνεις τίποτε όταν χρειαστείς τις υπηρεσίες της, πρέπει να μας κάνει υπερήφανους. Είναι μια κατάκτηση δεκαετιών που πρέπει να μείνει έτσι. Κανείς να μην τολμήσει να ζητήσει ποτέ ούτε ένα ευρώ.

