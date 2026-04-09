Ίαν ΜακΚέλεν για Τζόνι Ντεπ: «Τον ερωτεύτηκα» μετά τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας

Με λόγια γεμάτα θαυμασμό, ο Ίαν ΜακΚέλεν περιέγραψε τον Τζόνι Ντεπ ως την πιο απολαυστική έκπληξη των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του κλασικού έργου του Ντίκενς.

Ίαν ΜακΚέλεν για Τζόνι Ντεπ: «Τον ερωτεύτηκα» μετά τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας
09 Απρ. 2026 14:05
Pelop News

Ο Ίαν ΜακΚέλεν δεν περιορίστηκε σε μια τυπική φιλοφρόνηση όταν ρωτήθηκε για τον Τζόνι Ντεπ. Αντίθετα, μίλησε με έναν ενθουσιασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος, περιγράφοντας τη συνεργασία τους στη νέα ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» ως μια εμπειρία που τον κέρδισε απόλυτα.

Σε δηλώσεις του στο Variety, στο περιθώριο της πρεμιέρας της ταινίας «The Christophers» στη Νέα Υόρκη, ο πολυβραβευμένος Βρετανός ηθοποιός είπε για τον σταρ του Χόλιγουντ ότι είναι «σε εκπληκτική φόρμα», χαρακτηρίζοντάς τον ζωντανό, αστείο, ανατρεπτικό αλλά και σοβαρό την ίδια στιγμή. Στην ίδια τοποθέτηση, πρόσθεσε πως το κλίμα στα γυρίσματα θύμιζε ένα μικρό «φεστιβάλ αγάπης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τον ερωτεύτηκα».

Η χημεία στο πλατό

Ο ΜακΚέλεν στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην παρουσία του Ντεπ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε δίπλα στους υπόλοιπους ηθοποιούς. Από τα λεγόμενά του προκύπτει πως είδε έναν συνάδελφο με έντονη σκηνική ενέργεια, χιούμορ και επαγγελματική γενναιοδωρία, στοιχεία που έκαναν τη συνεργασία τους να ξεχωρίσει.

Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνιστεί στην ταινία ως Εμπενίζερ Σκρουτζ, στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Καρόλου Ντίκενς, σε σκηνοθεσία Τι Γουέστ. Ο ΜακΚέλεν υποδύεται τον Jacob Marley, ενώ στο καστ βρίσκονται επίσης ο Ρούπερτ Γκριντ, η Άντρεα Ράιζμπορο και ο Τράμελ Τίλμαν.

Ίαν ΜακΚέλεν για Τζόνι Ντεπ: «Τον ερωτεύτηκα» μετά τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας

Η επιστροφή του Ντεπ σε μεγάλη στούντιο παραγωγή

Η νέα αυτή ταινία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Τζόνι Ντεπ, καθώς πρόκειται για την επιστροφή του σε μεγάλη αμερικανική στούντιο παραγωγή, μετά από μια περίοδο κατά την οποία η καριέρα του βρέθηκε στη σκιά της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Το Entertainment Weekly είχε επισημάνει ήδη από το 2025 ότι το «Ebenezer: A Christmas Carol» σηματοδοτεί αυτό το υψηλού προφίλ βήμα επιστροφής του στο στούντιο σύστημα.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2026, με την Paramount να ποντάρει σε μια πιο σκοτεινή και κινηματογραφικά φιλόδοξη εκδοχή της χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Ντίκενς.

Για τον ΜακΚέλεν, πάντως, το πιο δυνατό στοιχείο δεν ήταν μόνο ο ρόλος ή η παραγωγή, αλλά ο ίδιος ο Ντεπ. Και αν κρίνει κανείς από τον τρόπο που μίλησε γι’ αυτόν, η συνεργασία τους άφησε πίσω της κάτι περισσότερο από καλά λόγια: άφησε την αίσθηση ότι στο πλατό αυτής της ταινίας δημιουργήθηκε μια χημεία που ήδη τραβά το ενδιαφέρον πριν ακόμη βγει το φιλμ στις αίθουσες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ