ΙΕΑ: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες

Η ΙΕΑ προειδοποιεί ότι η αναστάτωση στις ενεργειακές ροές από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να φέρει ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, ακυρώσεις πτήσεων και νέα πίεση στις τιμές ενέργειας.

16 Απρ. 2026 15:23
Pelop News

Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, σημειώνοντας ότι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, δεν μπορούν να αποκλειστούν ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, συνδέοντας τις πιέσεις με τη διακοπή στη ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών πόρων μέσω του Ορμούζ. Όπως τόνισε, όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο βαρύτερες θα είναι οι συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς.

Πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών – «Ηθική και οικονομικά αποτελεσματική» λύση

Πίεση σε πτήσεις και τιμές

Ο επικεφαλής της ΙΕΑ προειδοποίησε ότι η κρίση δεν θα αποτυπωθεί μόνο στις αγορές ενέργειας, αλλά και στην καθημερινότητα, με ακριβότερη βενζίνη, ακριβότερο φυσικό αέριο και υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι, αν το μπλοκάρισμα συνεχιστεί, η Ευρώπη μπορεί σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπη με ειδήσεις για πτήσεις που θα ακυρώνονται λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 75% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι εισροές από τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ τον Απρίλιο σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό. Παρά ταύτα, η ΙΕΑ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, αν οι εναλλακτικές προμήθειες δεν καλύψουν πάνω από το μισό των χαμένων ποσοτήτων, ελλείψεις μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται από τον Ιούνιο.

Ακριβά τα καύσιμα, φωτιά τα αεροπορικά: Στο τραπέζι νέο Market Pass και Fuel Pass

Ανησυχία, αλλά όχι ακόμη έλλειψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, ωστόσο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς οι ανησυχίες για την τροφοδοσία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ζητήσει επείγουσες παρεμβάσεις από τις Βρυξέλλες, ενώ η ΕΕ επεξεργάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καλύτερη αξιοποίηση της διυλιστικής δυναμικότητας και την παρακολούθηση των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Reuters, σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, δυσκολίες στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενόψει χειμώνα και ευρύτερο ενεργειακό σοκ.

Γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή: Προς συμφωνία ΗΠΑ &#8211; Ιράν δείχνει η ανάλυση του CNN

Οι πιο ευάλωτες χώρες και το ζήτημα των “διοδίων”

Ο Μπιρόλ υποστήριξε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι ίδιες για όλους. Όπως ανέφερε, στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής πίεσης βρίσκονται χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, ενώ μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να σηκώσουν κυρίως φτωχότερες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ο επικεφαλής της ΙΕΑ άσκησε ακόμη κριτική στο λεγόμενο σύστημα «διοδίων» που, σύμφωνα με το AP, εφαρμόζει το Ιράν σε ορισμένα πλοία για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρακτική μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλα στρατηγικά περάσματα, όπως το Στενό της Μαλάκα. Η θέση του, όπως είπε, είναι σαφής: το πετρέλαιο πρέπει να ρέει χωρίς προϋποθέσεις από το σημείο Α στο σημείο Β.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη
18:12 Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
18:05 Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στο Ντολμάμπαχτσε
18:00 Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ
17:56 Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
17:54 Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς
17:47 Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον 14χρονο δράστη να κάνει εξάσκηση σε σκοπευτήριο
17:46 Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17:41 Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση
17:39 Σαίξπηρ: Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο του σπιτιού του στο Λονδίνο
17:31 Απόφις: Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής που θα περάσει δίπλα από τη Γη το 2029
17:31 Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ
17:20 Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»
17:16 Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης
17:13 Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17:11 Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»
17:09 Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
17:00 Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες
16:57 Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16:47 Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ