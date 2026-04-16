ΙΕΑ: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες

Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, σημειώνοντας ότι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, δεν μπορούν να αποκλειστούν ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, συνδέοντας τις πιέσεις με τη διακοπή στη ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων ενεργειακών πόρων μέσω του Ορμούζ. Όπως τόνισε, όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο βαρύτερες θα είναι οι συνέπειες για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό διεθνώς.

Πίεση σε πτήσεις και τιμές

Ο επικεφαλής της ΙΕΑ προειδοποίησε ότι η κρίση δεν θα αποτυπωθεί μόνο στις αγορές ενέργειας, αλλά και στην καθημερινότητα, με ακριβότερη βενζίνη, ακριβότερο φυσικό αέριο και υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι, αν το μπλοκάρισμα συνεχιστεί, η Ευρώπη μπορεί σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπη με ειδήσεις για πτήσεις που θα ακυρώνονται λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών.

Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από τα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 75% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή, ενώ οι εισροές από τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε επίπεδα-ρεκόρ τον Απρίλιο σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό. Παρά ταύτα, η ΙΕΑ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι, αν οι εναλλακτικές προμήθειες δεν καλύψουν πάνω από το μισό των χαμένων ποσοτήτων, ελλείψεις μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται από τον Ιούνιο.

Ανησυχία, αλλά όχι ακόμη έλλειψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών στην ΕΕ, ωστόσο παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς οι ανησυχίες για την τροφοδοσία έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ζητήσει επείγουσες παρεμβάσεις από τις Βρυξέλλες, ενώ η ΕΕ επεξεργάζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καλύτερη αξιοποίηση της διυλιστικής δυναμικότητας και την παρακολούθηση των αποθεμάτων.

Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Reuters, σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τοπικές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, δυσκολίες στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενόψει χειμώνα και ευρύτερο ενεργειακό σοκ.

Οι πιο ευάλωτες χώρες και το ζήτημα των “διοδίων”

Ο Μπιρόλ υποστήριξε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι ίδιες για όλους. Όπως ανέφερε, στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής πίεσης βρίσκονται χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, ενώ μεγαλύτερο βάρος αναμένεται να σηκώσουν κυρίως φτωχότερες και αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ο επικεφαλής της ΙΕΑ άσκησε ακόμη κριτική στο λεγόμενο σύστημα «διοδίων» που, σύμφωνα με το AP, εφαρμόζει το Ιράν σε ορισμένα πλοία για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρακτική μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλα στρατηγικά περάσματα, όπως το Στενό της Μαλάκα. Η θέση του, όπως είπε, είναι σαφής: το πετρέλαιο πρέπει να ρέει χωρίς προϋποθέσεις από το σημείο Α στο σημείο Β.

