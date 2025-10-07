Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»

Το απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο οδηγών.

07 Οκτ. 2025 16:11
Pelop News

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σημερα (07.10.2025) ο 25χρονος διανομέας για το περιστατικό με τον οδηγό τον οποίο τραυμάτισε με κατσαβίδι στην Ιερά Οδό.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αποδέχθηκε την πράξη του υποστηρίζοντας πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί καθώς έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Ο 25χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης μετά από προθεσμία που έλαβε την Κυριακή.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι γνωστό στις αρχές καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί 19 φορές για διάφορα αδικήματα.
