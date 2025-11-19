Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση σε Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα, με δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, οχήματα που ακινητοποιήθηκαν και οδηγούς που εγκλωβίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.

Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19 Νοέ. 2025 15:00
Η κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο και το Ιόνιο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, με την Ηγουμενίτσα να αντιμετωπίζει τα πιο σοβαρά προβλήματα. Δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οδηγώντας σε εγκλωβισμούς, διακοπές κυκλοφορίας και συνεχή κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα, όπου μεγάλοι οδικοί άξονες έγιναν απροσπέλαστοι.

Ηγουμενίτσα: δρόμοι-ποτάμια και εγκλωβισμένοι οδηγοί

Η έντονη βροχόπτωση στην Ηγουμενίτσα μετέτρεψε δρόμους σε ρέματα, με φερτά υλικά να εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων. Στην περιοχή «Τσιμέντα» διακόπηκε η κυκλοφορία στον άξονα Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς λόγω καταπτώσεων, με συνεργεία να επιχειρούν συνεχώς για την αποκατάσταση.

Λίγο αργότερα, έκλεισε και ο δρόμος Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου, καθώς το οδόστρωμα πλημμύρισε πλήρως. Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, εγκλωβίζοντας αρκετούς οδηγούς, σύμφωνα με το thespro.gr.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση σε πλημμυρισμένα σημεία μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία και να καθαριστούν οι δρόμοι.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα, κυρίως στη διασταύρωση του Αγίου Προκοπίου, όπως μεταδίδει το corfutvnews.gr. Οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι σχολίαζαν χαρακτηριστικά ότι «περνάς μόνο με βάρκα».

Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η ποσότητα νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα ήταν αρκετή για να προκαλέσει ευρείας κλίμακας προβλήματα, ενώ τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή.

