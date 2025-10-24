Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
Νέα τροπή στην υπόθεση της φρικτής κακοποίησης σκύλου στο Επιτάλιο Ηλείας, που έχει προκαλέσει πανελλαδική αγανάκτηση. Η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε αμοιβή 1.500 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον δράστη, ενώ εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου.
Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τη φρικτή κακοποίηση και σεξουαλική κακομεταχείριση ενός σκύλου στην Ηλεία παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ σε όποιον δώσει στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη.
Το άτυχο ζώο βρέθηκε βαριά τραυματισμένο και με ακατάσχετη αιμορραγία το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου, σε ένα περιστατικό πρωτοφανούς αγριότητας που έχει προκαλέσει πανελλαδικό σάλο.
Μέχρι σήμερα, δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του δράστη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του σκύλου: πρόκειται για μέλη οικογένειας από το Επιτάλιο, τα οποία δήλωσαν ότι το ζώο τους ξέφυγε από το κτήμα όπου το κρατούσαν, πριν βρεθεί κακοποιημένο λίγες ώρες αργότερα.
Ο σκύλος παραμένει νοσηλευόμενος σε κτηνιατρείο, έχοντας υποβληθεί σε οκτώ ράμματα, ενώ οι κτηνίατροι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάρρωσή του.
Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν λόγο για έγκλημα απερίγραπτης βαρβαρότητας, απαιτώντας την παραδειγματική τιμωρία του υπεύθυνου. Ο νόμος, άλλωστε, προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη για πράξεις βασανισμού ή σεξουαλικής κακοποίησης ζώων.
Η τοπική κοινωνία της Ηλείας, αλλά και ολόκληρη η χώρα, παρακολουθεί με οργή και αποτροπιασμό την υπόθεση, ενώ η προκήρυξη της αμοιβής από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία αναμένεται να επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
