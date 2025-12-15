Ηλεία: Οδηγούσε μεθυσμένος, εξετράπη και προσέκρουσε σε μάνδρα

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας–Ρουπακίου ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα οικίας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού και την πρόκληση υλικών ζημιών.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας, ενώ οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



