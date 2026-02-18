Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Δίμηνη μεταβατική περίοδος για μεγάλες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσαν παράταση στην έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντας επιπλέον χρόνο προσαρμογής.

Η κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Γιώργου Κώτσηρα και Γιώργου Πιτσιλή αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Στόχος είναι η ομαλή τεχνική μετάβαση των εκδοτών παραστατικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η ανταπόκριση της αγοράς είναι υψηλή: από τις 38.000 υπόχρεες επιχειρήσεις, οι 34.000 έχουν ήδη ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

2 Μαρτίου 2026 : Επίσημη έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

: Επίσημη έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής. 2 Μαρτίου 2026 – 3 Μαΐου 2026: Μεταβατική περίοδος δύο μηνών, κατά την οποία επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων ERP ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ.

Τρόποι έκδοσης ηλεκτρονικών παραστατικών

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο έκδοσης:

Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Χρήση υπηρεσιών από πιστοποιημένους παρόχους της αγοράς. Δωρεάν εφαρμογές ΑΑΔΕ: Η πλατφόρμα «timologio» (για Η/Υ) και η εφαρμογή «myDATAapp» (για κινητά συσκευές), που καλύπτουν και τις περιπτώσεις ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

Για την ένταξη στη μεταβατική περίοδο, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης με ημερομηνία ισχύος την 2α Μαρτίου 2026.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής, η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου ισοδυναμεί με μη έκδοση παραστατικού, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024):

Για πράξεις με ΦΠΑ: Πρόστιμο 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε.

Για πράξεις χωρίς ΦΠΑ: Πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο (απλογραφικό σύστημα) ή 1.000 ευρώ (διπλογραφικό σύστημα).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και υποστήριξη, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά: 1521 (εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00)

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (για θέματα myDATA και παρόχων).

