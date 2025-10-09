Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 με επιτυχία την Ημερίδα Διεθνοποίησης, αφιερωμένη στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και στην προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Θαλάσσια Πολιτική, Διαχείριση και Προώθηση Ιχθυοκαλλιεργειών” (Marine Policy, Seafood Business Management & Marketing – MPSea), το οποίο αποτελεί καρπό διεθνούς συνεργασίας μεταξύ:

του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών

Επιστημών του Πανεπιστήμιο Πατρών

του State University of New York (SUNY), Oswego ( ΗΠΑ )

του University of Alaska Southeast, Fairbanks (ΗΠΑ)

Το μεταπτυχιακό υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Διεθνοποίηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ» του έργου SUB2 «Πανεπιστήμια Αριστείας», με στόχο την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και την ενδυνάμωση της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θαλάσσια πολιτική και διαχείριση.

Η ημερίδα φιλοξένησε σημαντικούς διεθνείς επιστήμονες:

Τον Dr. Brad Skelton (University of Auckland, Νέα Ζηλανδία) – Ερευνητής στην υδατοκαλλιέργεια οστρακοειδών και στην παραγωγή των Greenshell™ Mussels, με ερευνητική δραστηριότητα πάνω στην ανάπτυξη νέων ειδών εκτροφής και την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του κλάδου.

Την Dr. Michele Thornton, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο SUNY Oswego – School of Business (ΗΠΑ) – Με εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, την υγειονομική πολιτική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στην ηθική λήψη αποφάσεων, τα ζητήματα ασφάλισης και την τουριστική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Την Καθηγήτρια Carin Sikaitis, Πρύτανης του School of Arts and Sciences – University of Alaska Southeast (ΗΠΑ) – Με μακρά εμπειρία στη διοίκηση πανεπιστημίων και στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και ενεργό παρουσία σε καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του Σικάγο.

Στην ημερίδα συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και οι προπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, και φοιτητές Erasmus από πανεπιστήμια της Τουρκίας, της Τυνησίας και της Ιαπωνίας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής, Ιωάννης Θεοδώρου και ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής, Κοσμάς Βιδάλης, αφού ευχαρίστησαν τους ομιλητές για την παρουσία και τις εισηγήσεις τους, τόνισαν τη σημασία της διεθνοποίησης ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του νέου προγράμματος σπουδών, επισημαίνοντας τη σημασία της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

Με αφορμή την ημερίδα, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος καλωσόρισε τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής, της εξωστρέφειας και της συνεργασίας.

Η Ημερίδα Διεθνοποίησης αποτελεί ορόσημο για την πορεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του και τη σύνδεση της ελληνικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τη γαλάζια οικονομία του μέλλοντος.

