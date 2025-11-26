Ημερίδα για την κρουαζιέρα στην Πάτρα: Υποδομές, συνέργειες και ο ρόλος της αγοράς

Συνέδριο αφιερωμένο στη δυναμική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Πάτρα πραγματοποιείται αύριο στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ, συγκεντρώνοντας θεσμικούς εκπροσώπους, ειδικούς του τουρισμού και στελέχη της τοπικής αγοράς. Διοργανωτής είναι η ΙΜΕΔΕ με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι προοπτικές της Πάτρας ως ανερχόμενου προορισμού κρουαζιέρας και να εξεταστούν οι συνεργασίες, οι υποδομές και οι δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα και τον αναπτυξιακό της αντίκτυπο.

Την έναρξη της ημερίδας θα κάνει ο Τάκης Παπαδόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ερευνας και Καινοτομίας, ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα ακολουθήσει η πρώτη θεματική ενότητα, όπου ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, και ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, θα εξετάσουν τη θέση της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας και τα στοιχεία που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό της προφίλ. Η ενότητα εστιάζει στη γεωγραφική δυναμική της περιοχής, στις διαδρομές της Μεσογείου και στις τάσεις της αγοράς που επηρεάζουν τις επιλογές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Στη δεύτερη ενότητα, ο Δημήτρης Καραγιάννης, διευθυντής της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης, και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος θα αναφερθούν στο υπόβαθρο των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη της κρουαζιέρας, από τον ρόλο του λιμανιού μέχρι τις τεχνικές προδιαγραφές, την προσβασιμότητα, τις υπηρεσίες υποδοχής και τη γενικότερη λειτουργική ετοιμότητα της πόλης.

Ακολουθεί η ενότητα για την εμπειρία του επισκέπτη, με ομιλητές τον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ Παναγιώτη Ματθαιόπουλο και την επίκουρη καθηγήτρια Marketing του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Εύη Χατζοπούλου. Η θεματική εξετάζει τον ρόλο της φιλοξενίας, της εστίασης, της γαστρονομίας και του συνολικού brand του προορισμού στη διαμόρφωση της εμπειρίας του επισκέπτη κρουαζιέρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πώς οι τοπικές επιχειρήσεις επηρεάζουν την πρώτη και τελευταία εντύπωση του επισκέπτη, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η ποιότητα των υπηρεσιών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Πάτρας ως προορισμού.

Η θεματική «Από το λιμάνι στην πόλη» ασχολείται με τη σύνδεση του λιμανιού με τον αστικό και πολιτιστικό ιστό, με ομιλητές τον καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολο Ραφαηλίδη, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, Κωνσταντίνο Νικολούτσο. Η ενότητα επικεντρώνεται στην έννοια της ομαλής μετάβασης από το σημείο άφιξης στο κέντρο της πόλης, στις πολιτιστικές διαδρομές και στη σχέση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ταυτότητα.

Η ημερίδα ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση και καταγραφή συμπερασμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της Πάτρας ως προορισμού κρουαζιέρας. Τον συντονισμό έχει ο αρχισυντάκτης της «Π» και συντονιστής του Peloponnisos FM 103,9 Κώστας Λαμπρόπουλος.

