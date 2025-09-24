Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ

Η κυβέρνηση της χώρας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί, «όντας σε αυτοάμυνα» άνοιξαν πυρ!

24 Σεπ. 2025 21:15
24 Σεπ. 2025 21:15
Στην Ινδία 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (24/9/2025), σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και εκατοντάδων διαδηλωτών που ζητούν μεγαλύτερη αυτονομία για την περιοχή Λαντάχ των Ιμαλαΐων, ανακοίνωσε η ινδική αστυνομία, κάνοντας επίσης λόγο για «δεκάδες» τραυματίες.

«Είχαμε πέντε νεκρούς μετά τη διαδήλωση» είπε ένας αξιωματικός της πόλης Λεχ, της μεγαλύτερης αυτής της αραιοκατοικημένης περιοχής, ζητώντας να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε άδεια να μιλήσει στον Τύπο.

Η κυβέρνηση της Ινδίας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί, «όντας σε αυτοάμυνα», άνοιξαν πυρ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Στο Λεχ, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα περιπολικό και τα γραφεία του κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και γκλομπ για να διαλύσει το πλήθος.

«Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, τραυματίστηκαν», είπε ο αστυνομικός Ρεγκζίν Σανγκντούπ.

Μετά τις ταραχές, οι αρχές της περιοχής, η οποία διοικείται απευθείας από το Νέο Δελχί, έλαβαν περιοριστικά μέτρα απαγορεύοντας τις συναθροίσεις άνω των τεσσάρων προσώπων.

Σχεδόν οι μισοί από τους 300.000 κατοίκους του Λαντάχ είναι μουσουλμάνοι και το 40% είναι βουδιστές. Αυτό σημαίνει ότι οι ινδουιστές, που αποτελούν την πλειοψηφία στην υπόλοιπη χώρα, είναι μειοψηφία σε αυτήν την ορεινή, ερημική περιοχή που συνορεύει με την Κίνα και το Πακιστάν.

Η σημερινή κινητοποίηση οργανώθηκε από ακτιβιστές που στηρίζουν τον ακτιβιστή Σονάμ Ουανγκτσούκ, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και δύο εβδομάδες.

Αίτημά του είναι να αποκτήσει το Λαντάχ καθεστώς κρατιδίου (σήμερα είναι ομοσπονδιακό έδαφος) ή να δοθούν συνταγματικές εγγυήσεις στους αυτόχθονες και τις τοπικές φυλές ώστε να καθορίζουν μόνοι τους την πολιτική και τους νόμους τους.

«Η κοινωνική δυσαρέσκεια ξεσπά όταν οι νέοι είναι άνεργοι και στερούντα τα δημοκρατικά δικαιώματά τους. Ακόμη και το έκτο Παράρτημα που μας υποσχέθηκαν (…) δεν εφαρμόστηκε» έγραψε ο Ουανγκτσούκ σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας ωστόσο τους κατοίκους του Λαντάχ να αποφύγουν κάθε βίαιη ενέργεια «ό,τι και αν συμβεί».

Το έκτο Παράρτημα του Συντάγματος προβλέπει μέτρα χορήγησης αυτονομίας και προστασία ορισμένων αυτόχθονων πληθυσμών.

Το Λαντάχ αποτελούσε επί δεκαετίες τμήμα του ινδικού κρατιδίου Τζάμου και Κασμίρ, το ημιαυτόνομο καθεστώς του οποίου ανακλήθηκε το 2019 από την κυβέρνηση του Μόντι. Και τα δύο εδάφη έχουν έκτοτε τεθεί υπό την άμεση διακυβέρνηση του Νέου Δελχί. Όμως οι κάτοικοι του Λαντάχ ζητούν εδώ και πολλά χρόνια να αποκτήσουν το δικό τους κοινοβούλιο, να διαφυλαχθεί ο πολιτισμός τους και να προστατευθεί το απειλούμενο περιβάλλον της περιοχής.
