Ινδονησία: Νέα ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, τέφρα 10 χιλιομέτρων ΒΙΝΤΕΟ

Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες της Ινδονησίας, παρουσίασε νέα έκρηξη, εκτοξεύοντας ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος που έφτασε τα 10 χιλιόμετρα. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, στις 01:35 τοπική ώρα, και οδήγησε τις αρχές να ανεβάσουν το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο, σύμφωνα με το ινδονησιακό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας.

Νωρίτερα, η πρώτη έκρηξη είχε εκτοξεύσει τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων, ενώ από τον Ιούνιο το ηφαίστειο είχε ήδη δείξει σημάδια εκρηκτικής δραστηριότητας, προκαλώντας τότε αναστάτωση στις πτήσεις προς τη νήσο Μπαλί.

Οι Αρχές συνιστούν στους κατοίκους και τους τουρίστες να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος από ροές λάσπης και ηφαιστειακά αναβλύσματα, ειδικά σε περίπτωση βροχής. Επιπλέον, η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να διαταράξει την αεροπορική κυκλοφορία, με το αεροδρόμιο της Μομέρε, 60 χιλιόμετρα μακριά, να έχει ήδη αναστείλει τις πτήσεις του.

Το Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.584 μέτρων, συνδέεται με το γειτονικό ηφαίστειο Παραμπουάν, το οποίο παρουσιάζει λιγότερη δραστηριότητα και μεγαλύτερο ύψος (1.703 μέτρα). Η περιοχή βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», γνωστή για έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα λόγω της σύγκρουσης τεκτονικών πλακών.

