Ινδονησία: Ραβδισμούς σε ζευγάρι για εξωσυζυγική σχέση

Σκηνές βγαλμένες από άλλες εποχές εκτυλίχθηκαν στην Ινδονησία, καθώς σε ένα ζευγάρι που διατηρούσε παράνομη σχέση επιβλήθηκε μια από τις αυστηρότερες ποινές. Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως….

Στην Ινδονησία η εφαρμογή της Σαρίας είναι αμείλικτη και δεν κάνει διακρίσεις με το ζευγάρι να καταδικάζεται σε συνολικά 140 ραβδισμούς επειδή έκανε το λάθος να έχει σχέση. Οι ραβδισμοί έγιναν μάλιστα δημόσια σε πάρκο της επαρχίας Ατσέ.

Οι κατηγορίες αφορούσαν σεξουαλική σχέση εκτός γάμου καθώς και κατανάλωση αλκοόλ, πράξεις που απαγορεύονται αυστηρά στην Ατσέ — τη μοναδική επαρχία της χώρας όπου εφαρμόζεται επίσημα ο ισλαμικός νόμος της Σαρίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ποινή επιμερίστηκε σε 100 χτυπήματα για τη μοιχεία και 40 για την κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται για μια αρκετά βάναυση τιμωρία… Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ποινής, η γυναίκα δεν άντεξε τον πόνο, λιποθύμησε και απομακρύνθηκε από τον χώρο με ασθενοφόρο.

Οι φωτογραφίες είναι αδιάψευστος μάρτυρας της βάναυσης τιμωρίας. Η γυναίκα είναι γονατισμένη, την ώρα που δέχεται τα χτυπήματα από μασκοφόρο εκτελεστή της ποινής, με τα δάκρυά της να είναι εμφανή σε μία από τις εικόνες. Ο σύντροφός της, από την πλευρά του, παρέμεινε σιωπηλός, προσπαθώντας να αντέξει τον πόνο.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι ήταν ανάμεσα σε έξι άτομα που τιμωρήθηκαν για παραβίαση του ισλαμικού ποινικού κώδικα. Μεταξύ αυτών βρισκόταν και ένας αστυνομικός της Σαρίας μαζί με τη σύντροφό του, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε ιδιωτικό χώρο. Από την άλλη το δεύτερο ζευγάρι καταδικάστηκε σε 23 ραβδισμούς για τον καθένα.

«Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε για τα δικά μας στελέχη. Τέτοιες πράξεις πλήττουν το κύρος της υπηρεσίας μας», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρίας στην Μπάντα Ατσέ, Μοχάμαντ Ριζάλ, σχολιάζοντας την απόφαση.

