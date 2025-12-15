Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της οικονομίας την περίοδο 2019-2024

Την πρώτη έκδοση της νέας περιοδικής σειράς «FLASH Ανάλυση | Οικονομία» δημοσιοποιεί το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας συγκριτική αποτίμηση των οικονομικών επιδόσεων των κυβερνήσεων την περίοδο 2014-2024, με βάση επίσημα στοιχεία της Eurostat.

15 Δεκ. 2025 11:37
Pelop News

Την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία δίνει στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο σύντομων αναλύσεων πάνω σε ζητήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της σειράς είναι να τροφοδοτήσει τον δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένα στοιχεία και επεξεργασίες.

Η πρώτη έκδοση φέρει τον τίτλο «2014-2024: Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των κυβερνήσεων στα βασικά οικονομικά μεγέθη» και επιχειρεί τη σύγκριση δύο διακριτών περιόδων: αφενός της περιόδου 2015-2019, που συχνά περιγράφεται ως «οικονομική καταστροφή», και αφετέρου της περιόδου 2019-2024, που παρουσιάζεται ως «οικονομική απογείωση», με βάση την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επεξεργασίες για τη δεκαετία 2014-2024 βασίζονται σε στοιχεία της EUROSTAT, ενώ το έτος 2024 επιλέχθηκε καθώς αποτελεί το πιο πρόσφατο έτος με διαθέσιμα συγκρίσιμα δεδομένα.

Όπως σημειώνεται, το γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σαφούς «success story» κατά την τελευταία πενταετία. Μετά τη βαθιά ύφεση της περιόδου 2010-2013, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι οποίοι συνεχίζονται έως σήμερα, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά περίοδο.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη πενταετία 2015-2019 καταγράφεται, σύμφωνα με την ανάλυση, ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών, πιο γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας, καθώς και αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ.

Αντίθετα, στη δεύτερη πενταετία 2019-2024 καταγράφεται μείωση του μεριδίου των μισθών, ενώ σημειώνεται ταχύτερη αύξηση των επενδύσεων. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η σύνθεση των επενδύσεων αυτών δεν φαίνεται να ενισχύει ουσιαστικά την παραγωγική δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η σειρά FLASH Ανάλυση | Οικονομία αναμένεται να συνεχιστεί με νέες θεματικές παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.

