Ιωάννινα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο

Ο 15χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, καθώς από τον ξυλοδαρμό του προκλήθηκε κάταγμα γνάθου.

19 Σεπ. 2025 15:34
Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 16χρονος μαθητής που συνελήφθη το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου στα Ιωάννινα, αναφέρουν πληροφορίες του EpirusTV.

Υπενθυμίζεται ότι για την εν λόγω υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας του, ενώ σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος και με απόφαση του ανακριτή η επιμέλειά του ανατίθεται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και απαγορεύεται να πλησιάζει τον 15χρονο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
