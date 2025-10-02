Ιωάννινα: Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος έως και 3 μ.! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Κλήθηκε συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών.

02 Οκτ. 2025 20:45
Σε δύσβατη περιοχή των Ιωαννίνων εντοπίστηκε από αστυνομικούς της εκεί υποδιεύθυνσης φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης.

Ειδικότερα, τα δενδρύλλια ύψους από 1 έως 3 μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις αλβανικές αρχές, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και κλιμακίου της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:


