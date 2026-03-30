iOS 26.4: Νέα εποχή για το iPhone με τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και αναβαθμίσεις σε βασικές εφαρμογές

Τι φέρνει η νέα ενημέρωση της Apple – Από AI playlists μέχρι ενισχυμένη προστασία συσκευής

30 Μαρ. 2026 23:06
Pelop News

Η Apple προχώρησε στη διάθεση της νέας ενημέρωσης iOS 26.4 για τα iPhone, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που αγγίζουν πολλούς τομείς της καθημερινής χρήσης: από την ψυχαγωγία και τη μουσική μέχρι την ασφάλεια και την υγεία.

Η εγκατάσταση της ενημέρωσης γίνεται μέσω της διαδρομής Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού, ενώ συνιστάται στους χρήστες να πραγματοποιήσουν αντίγραφο ασφαλείας πριν την αναβάθμιση.

Apple Music με AI: Δημιουργία playlists με μία περιγραφή

Η υπηρεσία Apple Music ενισχύεται με νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχωρίζει η λειτουργία Playlist Playground, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία playlists απλώς με μια περιγραφή σε κείμενο.

Η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα λίστες 25 τραγουδιών, μαζί με τίτλο, εξώφυλλο και περιγραφή, ενώ οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Παράλληλα:

προστίθεται η λειτουργία «Concerts Near You», με προτάσεις συναυλιών στην περιοχή
βελτιώνεται η προβολή άλμπουμ σε πλήρη οθόνη
δίνεται η δυνατότητα προσθήκης τραγουδιών σε πολλαπλές playlists ταυτόχρονα
Νέα emojis και περισσότερες επιλογές

Η ενημέρωση φέρνει οκτώ νέα emojis, εμπλουτίζοντας την καθημερινή επικοινωνία των χρηστών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

χορεύτρια μπαλέτου
«παραμορφωμένο» πρόσωπο
sasquatch
όρκα
τρομπόνι

Παράλληλα, επεκτείνονται οι επιλογές απόχρωσης δέρματος σε ήδη υπάρχοντα emojis, ενισχύοντας την εξατομίκευση.

CarPlay: Ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης

Το CarPlay αποκτά νέες δυνατότητες, καθώς υποστηρίζει πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως:

  • ChatGPT
  • Claude
  • Gemini

Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες αυτές μέσω φωνητικών εντολών, για πληροφορίες και υποστήριξη κατά την οδήγηση (χωρίς να επηρεάζονται οι λειτουργίες του οχήματος).

Επιπλέον:

  • προστίθεται widget Ambient Music με επιλογές για χαλάρωση, εργασία και ύπνο
  • εντοπίζονται ενδείξεις για μελλοντική υποστήριξη του Apple TV στο CarPlay
  • Ενισχυμένη ασφάλεια με αυτόματη προστασία συσκευής

Η λειτουργία Stolen Device Protection ενεργοποιείται πλέον αυτόματα για όλους τους χρήστες, προσφέροντας σημαντικά αυξημένη ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων:

  • απαιτείται βιομετρική ταυτοποίηση για κρίσιμες αλλαγές
  • εφαρμόζεται καθυστέρηση έως και μίας ώρας για ευαίσθητες ενέργειες

Η αλλαγή αυτή ενισχύει την προστασία σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας συσκευής.

Νέες δυνατότητες στην εφαρμογή Υγεία

Η εφαρμογή Apple Health αποκτά νέα εργαλεία παρακολούθησης:

  • Average Bedtime: υπολογίζει τη μέση ώρα ύπνου των τελευταίων 14 ημερών
  • προσθήκη δεδομένων οξυγόνου στο αίμα (σε ημερήσιο μέσο όρο, προς το παρόν σε χρήστες στις ΗΠΑ)

Οι λειτουργίες αυτές ενισχύουν τη συνολική εικόνα ευεξίας και καθημερινών συνηθειών.

Ένα update με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Η ενημέρωση iOS 26.4 δεν περιορίζεται σε μικρές βελτιώσεις, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική της Apple για βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημά της.

Από τη μουσική και την οδήγηση μέχρι την ασφάλεια και την υγεία, το iPhone μετατρέπεται σταδιακά σε μια πιο «έξυπνη» και προσωποποιημένη συσκευή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ