iOS 27: Ποια iPhone μένουν «εκτός», η λίστα με τα μοντέλα που δεν θα πάρουν την αναβάθμιση

Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη υποστήριξης των συσκευών της φαίνεται πως ετοιμάζει η Apple, καθώς νέες διαρροές αποκαλύπτουν ποια μοντέλα iPhone δεν θα λάβουν το επερχόμενο λειτουργικό σύστημα iOS 27. Εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο τεχνολογικός κολοσσός «κόβει» παλαιότερα μοντέλα από τις μεγάλες ενημερώσεις λογισμικού.

Σύμφωνα με τον αξιόπιστο leaker Momentary Digital, η Apple αναμένεται να περιορίσει την υποστήριξη του iOS 27 σε συσκευές που κυκλοφόρησαν από το 2020 και μετά. Συγκεκριμένα, εκτός του νέου οικοσυστήματος μένουν:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ης γενιάς – 2020)

Αντίθετα, το iOS 27 θα υποστηρίζεται κανονικά από τη σειρά iPhone 12 και όλα τα νεότερα μοντέλα.

Γιατί συμβαίνει τώρα;

Η κίνηση αυτή, αν και δυσάρεστη για τους κατόχους των συγκεκριμένων συσκευών, θεωρείται αναμενόμενη από τους αναλυτές. Η σειρά iPhone 11 συμπληρώνει φέτος επτά χρόνια παρουσίας στην αγορά, γεγονός που καθιστά το hardware της οριακό για τις απαιτήσεις των νέων λειτουργιών, οι οποίες βασίζονται όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες;

Οι χρήστες των iPhone 11 και SE (2020) δεν θα δουν τα κινητά τους να σταματούν να λειτουργούν. Ωστόσο:

Δεν θα έχουν πρόσβαση στα νέα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές βελτιώσεις του iOS 27. Σταδιακά θα χάσουν τη συμβατότητα με νεότερες εκδόσεις δημοφιλών εφαρμογών. Θα λαμβάνουν μόνο κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το iOS 27 αναμένεται να παρουσιαστεί στο παγκόσμιο συνέδριο προγραμματιστών της Apple (WWDC 2026) στις 8 Ιουνίου, ενώ η τελική έκδοση θα γίνει διαθέσιμη στο κοινό τον Σεπτέμβριο, παράλληλα με την κυκλοφορία του iPhone 18.

