ΗΠΑ: 14 νεκροί από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους ΒΙΝΤΕΟ

Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν απόλυτη καταστροφή στις ΗΠΑ σε Τέξας, Αρκάνσας, Οκλαχόμα και Κεντάκι με συνέπεια 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το Κεντάκι μάλιστα τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σήμερα το πρωί εξαιτίας της κακοκαιρίας και των ανεμοστρόβιλων ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εντονότερα καιρικά φαινόμενα.

“Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους (…) με πολλές αναφορές για ζημιές από ανέμους και ανεμοστρόβιλους”, σημείωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου από ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε κοινότητες στο βόρειο Τέξας κοντά στα σύνορα με την Οκλαχόμα, δήλωσε χθες, Κυριακή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Northwest Arkansas was hit hard by tornadoes early this morning with downtown Rogers being one of the hard hit areas. Aerial footage shows some of the destructions Shortly after it hit and then after daylight. @weatherdan @4029Darby @ToddYakoubian #arwx #tornado #arkansas pic.twitter.com/AFnhthnkwW

— Charles Peek (@CharlesPeekWX) May 26, 2024