ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ

Στις ΗΠΑ διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) εκτόξευσαν σήμερα (5/11/2025) οι ένοπλες δυνάμεις, λίγα 24ωρα μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο πύραυλος «Minuteman III» εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και αφού διένυσε απόσταση 6.760 χιλιομέτρων, κατέπεσε σε προκαθορισμένη τοποθεσία κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ο «Minuteman III», ο οποίος είναι ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το αμερικανικό στρατηγικό οπλοστάσιο. Έχει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 24.000 χλμ/ώρα.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τη Μόσχα σχετικά με την πυραυλική δοκιμή, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



