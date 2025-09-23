ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ

Αξιωματούχος δήλωσε ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα ανά λεπτό, ανώνυμα, και τόνισε ότι η υπηρεσία δεν είχε ξαναδεί ποτέ μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times

23 Σεπ. 2025 15:33
Στις ΗΠΑ οι Μυστικές Υπηρεσίες  ανακάλυψαν και κατέσχεσαν ένα παράνομο δίκτυο προηγμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ικανό να θέσει εκτός λειτουργίας το κινητό δίκτυο, την ώρα που ξένοι ηγέτες συγκεντρώνονται για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ , όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία σήμερα (23.09.2025)

Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ανώνυμο δίκτυο επικοινωνιών, που εντοπίστηκε κοντά στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 servers, μπορούσε να παρέμβη στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιηθεί για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα ανά λεπτό, ανώνυμα, και τόνισε ότι η υπηρεσία δεν είχε ξαναδεί ποτέ μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία ότι το δίκτυο, αποτελούσε άμεση απειλή για τη σύνοδο, ανέφεραν αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναντήσεων του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των απειλών ή για το ποιοι ήταν οι στόχοι, αλλά η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε ως προληπτικό μέτρο για την προστασία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου.

Η υπηρεσία μοιράστηκε φωτογραφίες με servers με κεραίες και κάρτες SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι servers ήταν τοποθετημένοι σε ράφια από το δάπεδο έως την οροφή.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει πάνω από 100 ξένους ηγέτες και τα επιτελεία τους και έχει περιγραφεί ως το «Super Bowl των κατασκοπευτικών παιχνιδιών».

 

Η κλίμακα του εξοπλισμού που ανακαλύφθηκε υποδηλώνει ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός εθνικού δικτύου παρακολούθησης, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι συσκευές συγκεντρώθηκαν σε απόσταση 53 χλμ από τα κεντρικά του ΟΗΕ.
