ΗΠΑ: Σοκάρει η φράση του 6χρονου που πυροβόλησε τη δασκάλα του – «Τη σκότωσα τη σκύλα»

Είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη Βιρτζίνια η δολοφονία μιας γυναίκας – δασκάλας από τα χέρια 6χρονου μαθητή της τον περασμένο Ιανουάριο.

«Τη σκότωσα τη σκύλα» φέρεται να είπε ο 6χρονος που πυροβόλησε τη δασκάλα του σε σχολείο του Νιούπορτ Νιουζ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. «Εγώ το έκανα, τη σκότωσα τη σκύλα» είπε ο 6χρονος, μιλώντας σε έναν υπάλληλο του σχολείου.

Σύμφωνα με έγγραφα από τις έρευνες της αστυνομίας, που περιήλθαν στην κατοχή του WTKR και επικαλείται το CNN, το παιδί έβγαλε το όπλο από την τσέπη του, σημάδεψε τη δασκάλα του και εκείνη το ρώτησε «τι κάνεις με αυτό;».

Breaking: A teacher was shot inside Richneck Elementary School this afternoon in Newport News, Virginia.

No students were hurt, and the suspect is in custody, officials said.

No word yet on the teacher’s condition.

Here’s a look at the scene from my colleagues on the ground. pic.twitter.com/U9GcaYBKVo

— John Cowley IV (@JohnCowleyIV) January 6, 2023