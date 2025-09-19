ΗΠΑ: Τα ΜΜΕ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ

Πριν περίπου μία διετία, τον Δεκέμβριο του 2023, που το τηλεοπτικό δίκτυο ABC κατέβαλε 16 εκατ. δολάρια, προκειμένου να διευθετήσει αγωγή δυσφήμισης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ, λίγους μήνες αργότερα, το CBS ακολούθησε με ανάλογο συμβιβασμό.

Σήμερα, μετά και το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα διαπιστώνουν ότι, παρά τα εκατομμύρια σε αποζημιώσεις και τις δημόσιες δηλώσεις μεταμέλειας, οι σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και προσωπικά με τον ένοικό του, κάθε άλλο παρά τείνουν να αποκλιμακωθούν.

Τουναντίον, μια δημόσια απολογία, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση, δεν οδηγεί σε εκτόνωση, αλλά ενισχύει τις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου, παρατηρεί σε άρθρο του το CNN. Το παράδειγμα του ABC το αποδεικνύει. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το δίκτυο δέχθηκε να δωρίσει 15 εκατ. δολάρια στη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ, να καλύψει 1.000.000 σε νομικά έξοδα και να δημοσιεύσει μία δήλωση… μετανοίας για ανακριβή διατύπωση του παρουσιαστή Τζορτζ Στεφανόπουλου.

Η υπόθεση αφορούσε στη διατύπωση του δημοσιογράφου γύρω από την ετυμηγορία του 2023, που έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ. Σύμφωνα με το Δίκαιο της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ δεν είχε κριθεί υπεύθυνος για «βιασμό», όπως αρχικά είχε ειπωθεί.

Εννέα μήνες μετά τον συμβιβασμό, το ABC υποχώρησε ξανά, αυτή τη φορά πριν καν αρχίσει μια νέα αντιπαράθεση. Λίγες ώρες αφότου ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, άφησε αόριστες απειλές για αναστολή της άδειας λειτουργίας του δικτύου, λόγω σχολίων του Τζίμι Κίμελ για τον φόνο του Τσάρλι Κερκ στην εκπομπή του, το ABC διέκοψε επ’ αόριστον το late-night show του παρουσιαστή.

Η πρακτική δεν περιορίζεται στο ABC. Τον Μάιο, πέντε μήνες μετά τον αρχικό συμβιβασμό, το CBS συμφώνησε να καταβάλει παρόμοιο ποσό -16 εκατ. δολάρια- και να συνεισφέρει οικονομικά στη βιβλιοθήκη Τραμπ, προκειμένου να αποφύγει δικαστική διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως υποχώρηση της μητρικής εταιρείας Paramount, η οποία τότε επιδίωκε συγχώνευση με την Skydance Media. Αν και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας και της συγχώνευσης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, η ακύρωση της εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» τον Ιούλιο παρουσιάστηκε από την εταιρεία ως καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι η επιχειρηματολογία αυτή αποτελεί σταθερή υπερασπιστική γραμμή του Τραμπ απέναντι στις κατηγορίες ότι περιορίζει την ελευθερία του λόγου.

Χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ και Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ οφείλεται σε χαμηλή τηλεθέαση. «Είχε κακά νούμερα, αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μην παραλείποντας πάντως να τον χαρακτηρίσει, από πάνω, και «ατάλαντο». Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, υπερθεμάτισε, λέγοντας ότι επρόκειτο για «οικονομική απόφαση της αγοράς».

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα. Παρότι η τηλεθέαση στα late-night shows έχει μειωθεί συνολικά, οι «κομμένες» εκπομπές των Κίμελ και Κολμπέρτ κατατάσσονταν στις υψηλότερες θέσεις στην ηλικιακή ομάδα 25-54 ετών (σ.σ. δυναμικό κοινό), ενώ σημείωναν μεγάλη απήχηση σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok. Δημοσιογράφοι όπως ο Τζεφ Τζάρβις υποστηρίζουν ότι πρόκειται καθαρά για πολιτική απόφαση. «Αν ο Κολμπέρτ ήταν ζημιογόνος, γιατί δεν ακυρώθηκε πέρυσι; Γιατί ο Κίμελ δεν είχε ακυρωθεί νωρίτερα;» αναρωτήθηκε, μάλλον… ρητορικά.

Μιλώντας από το προεδρικό αεροσκάφος, ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε ότι δεν του αρέσει να γίνεται στόχος σάτιρας και πως τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν θα έπρεπε να έχουν άδειες, αν προβάλλουν αρνητικές απόψεις για εκείνον. «Όταν έχεις ένα δίκτυο και όλες οι βραδινές εκπομπές χτυπούν τον Τραμπ, αυτό δεν επιτρέπεται. Έχουν άδεια λειτουργίας, δεν μπορούν να το κάνουν» είπε χαρακτηριστικά, μην αφήνοντας πολλά περιθώρια… παρερμηνείας για τις δημοκρατικές του απόψεις.

Παράλληλα, η οργή κατά του ABC και της μητρικής του, Disney, για την απομάκρυνση του Κίμελ, εντείνεται. Ο σεναριογράφος Ντέιμον Λίντελοφ δήλωσε ότι δεν θα συνεργαστεί ξανά με τη Disney, εάν δεν επιστρέψει ο παρουσιαστής, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν πολλά καλέσματα σε μποϊκοτάζ της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η στρατηγική των μεγάλων εταιρειών να «παίζουν φιλικά» με τον Τραμπ, δεν αποφέρει αποτελέσματα. Ο πρόεδρος συνεχίζει να πιέζει, στοχοποιώντας και άλλους σατιρικούς παρουσιαστές, όπως τους Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς, ενώ ο Μπρένταν Καρ έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η νομιμότητα εκπομπών, όπως το «The View».

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν προειδοποίησε: «Όταν υποχωρούν στον εκφοβισμό, όπως έκανε το ABC, δεν κάνουν τίποτα άλλο, από το να μεγαλώνουν την όρεξη του “τραμπούκου”. Και βάζουν όλους μας σε κίνδυνο».

