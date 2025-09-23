Ήπαρ: 7 τροφές που θωρακίζουν και μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα

Διαβάστε τα επτά super τρόφιμα που βάσει των διαθέσιμων στοιχείων είναι χρήσιμα για να διατηρήσετε το ήπαρ σας υγιές

23 Σεπ. 2025 23:09
Pelop News

Η διατήρηση του ήπατος σε καλή κατάσταση είναι σημαντική για τη συνολική υγεία μας, αφού εκτελεί μια σειρά ζωτικών λειτουργιών από την παραγωγή πρωτεϊνών, χοληστερόλης και χολής έως την αποθήκευση βιταμινών, μετάλλων έως και υδατανθράκων, ενώ διασπά επίσης «τοξίνες» όπως το αλκοόλ, τα φάρμακα και φυσικά υποπροϊόντα του μεταβολισμού.

Διαβάστε τα επτά super τρόφιμα που βάσει των διαθέσιμων στοιχείων είναι χρήσιμα για να διατηρήσετε το ήπαρ σας υγιές:

1. Πράσινο τσάι

Μεγάλη ιαπωνική μελέτη διαπίστωσε ότι 5-10 φλιτζάνια την ημέρα βελτίωσαν την υγεία του ήπατος ενώ άλλη σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο έδειξε πως κατανάλωσή του επί δώδεκα εβδομάδες βελτίωσε τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων, μείωσε το οξειδωτικό στρες και τη συγκέντρωση λίπους στο ήπαρ. Τέλος έχει συνδεθεί με και με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος. Αλλά και για το μαύρο τσάι μελέτη σε ποντίκια έδειξε πως το εκχύλισμα μαύρου τσαγιού ανέστρεψε πολλές από τις αρνητικές επιπτώσεις στο ήπαρ μιας δίαιτας πλούσιας σε λιπαρά.

2. Γκρέιπφρουτ

Το γκρέιπφρουτ περιέχει αντιοξειδωτικά που προστατεύουν φυσικά το ήπαρ, με κύρια τις φλαβόνες ναρινγερίνη και ναρρενίνη. Η προστατευτική του δράση περιλαμβάνει τη μείωση της φλεγμονής και την προστασία των κυττάρων. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν την ανάπτυξη της ηπατικής ίνωσης, μιας πάθησης που προκύπτει από χρόνια φλεγμονή.

Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει πως η ναρρενίνη μπορεί να μειώσει την ποσότητα λίπους στο ήπαρ, να βοηθήσει στην καύση λίπους, να βελτιώσει τον μεταβολισμό του αλκοόλ, αποτρέποντας τις αρνητικές συνέπειες.

3. Βατόμουρα και κράνμπερι

Περιέχουν και τα δύο ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που δίνουν στα μούρα τα ξεχωριστά τους χρώματα. Έχουν συνδεθεί με πολλά οφέλη για την υγεία συνολικά αλλά και του ήπατος ειδικά. Η κατανάλωση τους για 3-4 εβδομάδες, σύμφωνα με ευρήματα, αύξησε την απόκριση των ανοσοκυττάρων και των αντιοξειδωτικών ενζύμων.

Άλλες έρευνες διαπίστωσαν πως τα αντιοξειδωτικά των μούρων επιβράδυναν την ανάπτυξη βλάβης και ίνωσης (την ανάπτυξη ουλώδους ιστού) στο ήπαρ αρουραίων, ενώ ο χυμός κράνμπερι ανέστειλε την ανάπτυξη ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων ήπατος σε in vitro πειράματα.

4. Χυμός παντζαριών

Ο χυμός παντζαριών είναι πλούσιος σε νιτρικά άλατα και αντιοξειδωτικά όπως β-ξανθίνες και β-κυανίνες τα οποία μπορούν να ωφελήσουν την υγεία της καρδιάς και να μειώσουν την οξειδωτική βλάβη και τη φλεγμονή στο ήπαρ. Επιπλέον, αυξάνει την παραγωγή φυσικών ενζύμων που συμβάλλουν στην αποτοξίνωση.

5. Σταυρανθή λαχανικά

Λαχανικά όπως τα λαχανάκια Βρυξελλών, το μπρόκολο και το λάχανο είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, τις ευεργετικές φυτικές ενώσεις και τη χαρακτηριστική τους γεύση.

Μελέτες έδειξαν ότι τα λαχανάκια Βρυξελλών και το εκχύλισμα βλαστών μπρόκολου αυξάνουν τα επίπεδα των ενζύμων αποτοξίνωσης και προστατεύουν το ήπαρ από βλάβες, ενώ οι θετικές δράσεις παρέμειναν ακόμη και μετά το μαγείρεμα των λαχανικών. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα από φύτρες μπρόκολου μείωσε, επιπλέον, το οξειδωτικό στρες.

6. Ξηροί καρποί

Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, θρεπτικά συστατικά – συμπεριλαμβανομένης της αντιοξειδωτικής βιταμίνης Ε – και ωφέλιμες φυτικές ενώσεις με σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία της καρδιάς και ενδεχομένως για το ήπαρ.

Μια εξαμηνιαία μελέτη παρατήρησης σε 106 άτομα με μη αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε με βελτιωμένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων, ενώ άλλη μελέτη παρατήρησης συνέδεσε την υψηλή κατανάλωση καρπών και σπόρων με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.

7. Ελαιόλαδο

Πέρα από την καρδιά και τη μεταβολική υγεία, το ελαιόλαδο ενισχύει και την ηπατική υγεία. Ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο ημερησίως, σύμφωνα με μικρή μελέτη σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο, μείωσε τα επίπεδα ηπατικών ενζύμων και του λίπους στο ήπαρ. Επιπλέον, αύξησε τη συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με θετικά μεταβολικά αποτελέσματα.

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει οφέλη της κατανάλωσης ελαιόλαδου όπως μικρότερη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ, μεγαλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειωμένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων στο αίμα.
