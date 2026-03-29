Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια

Βίντεο από το Ηράκλειο καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος πυροδοτεί αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια στην Παπαναστασίου, με τη φωτιά να μην επεκτείνεται και τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

29 Μαρ. 2026 15:45
Pelop News

Βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που δράστης τοποθετεί και πυροδοτεί αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια στο Ηράκλειο, επί της λεωφόρου Παπαναστασίου, τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας πλησιάζει το κατάστημα κρατώντας ένα γυάλινο μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πάνω στο οποίο είχε προσαρμοστεί πυροτέχνημα, το αφήνει στο έδαφος, σκύβει και το ανάβει πριν απομακρυνθεί τρέχοντας.

Όπως προκύπτει από τα ίδια δημοσιεύματα, ο μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί. Το πυροτέχνημα προκάλεσε μόνο μια σύντομη καύση, χωρίς να ακολουθήσει έκρηξη ή επέκταση της φωτιάς, με αποτέλεσμα να μην προκληθούν υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Η υπόθεση, πάντως, αντιμετωπίζεται ως κακόβουλη ενέργεια, με την Ασφάλεια Ηρακλείου να έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται μαρτυρίες και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ερευνάται και η πιθανότητα να έχουν μείνει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, καθώς ο δράστης φέρεται να έδρασε χωρίς γάντια.

