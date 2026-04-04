Ιράν: Επικηρύσσει τον αγνοούμενο Αμερικανό μετά την κατάρριψη του F-15 – Πλήγμα για τον Τραμπ

Μόλις λίγα 24ωρα μετά τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής ηγεσίας ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει τέτοια αεροπορική υπεροχή ώστε να επιχειρούν σχεδόν χωρίς σοβαρό κίνδυνο πάνω από το Ιράν, η πραγματικότητα στο πεδίο ήρθε να τις διαψεύσει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η κατάρριψη ενός αμερικανικού F-15E μέσα στο ιρανικό έδαφος συνιστά μέχρι στιγμής τη σημαντικότερη επιτυχία της Τεχεράνης απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις και ταυτόχρονα μια εξέλιξη που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος που χτυπήθηκε δεν ήταν κάποιο βαρύ, δυσκίνητο βομβαρδιστικό, αλλά ένα F-15E Strike Eagle, δηλαδή ένα από τα πιο έμπειρα και ευέλικτα μέσα της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με Reuters, ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος έχει ήδη διασωθεί, ενώ το δεύτερο παραμένει αγνοούμενο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού να συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού μέσα στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου.

Αγώνας δρόμου για τον αγνοούμενο

Το πιο επικίνδυνο σκέλος της υπόθεσης αφορά πλέον το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος. Reuters και Washington Post αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ την ίδια στιγμή ιρανικές δυνάμεις και τοπικοί μηχανισμοί αναζητούν επίσης τον Αμερικανό. Η σημασία του θέματος ξεπερνά την καθαρά επιχειρησιακή διάσταση, καθώς μια πιθανή σύλληψη θα μπορούσε να μετατραπεί σε μείζον πολιτικό και προπαγανδιστικό όπλο για την Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με Reuters, έχει ήδη ενθαρρύνει την κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ σε διάφορα ιρανικά κανάλια και αναρτήσεις κυκλοφορούν αναφορές για ανταμοιβές προς όποιον βοηθήσει στη σύλληψή του. Κάποιες από αυτές τις αναφορές μιλούν για αμοιβή περίπου 60.000-66.000 δολαρίων, χωρίς όμως όλες οι λεπτομέρειες να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από αμερικανικές αρχές. Δημοσιογραφικά ασφαλές είναι ότι υπάρχει δημόσια κινητοποίηση από ιρανικής πλευράς για τον εντοπισμό του.

Το πλήγμα στην εικόνα της αμερικανικής υπεροχής

Η κατάρριψη έρχεται σε εξαιρετικά άβολο timing για την αμερικανική κυβέρνηση, επειδή έρχεται αμέσως μετά τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί τόσο πολύ ώστε δεν μπορεί πλέον να απειλήσει σοβαρά την αμερικανική αεροπορία. Το Reuters επισημαίνει ότι οι απώλειες αυτών των ημερών αμφισβητούν ευθέως τη δημόσια εικόνα που είχε δοθεί από την Ουάσινγκτον για τον βαθμό ελέγχου του εναέριου χώρου. Η πραγματικότητα δείχνει ότι, παρά τη φθορά που έχει υποστεί, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να χτυπά αμερικανικά αεροσκάφη και να προκαλεί σοβαρό στρατιωτικό και πολιτικό πονοκέφαλο στις ΗΠΑ.

Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό πολεμικό επεισόδιο. Είναι ένα γεγονός που τρυπά το αφήγημα της απόλυτης υπεροχής και επαναφέρει τη συζήτηση για το πόσο ακριβό, αβέβαιο και πολιτικά επικίνδυνο μπορεί να γίνει το μέτωπο με το Ιράν για τον Τραμπ. Ήδη, σύμφωνα με Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεχθεί πίεση από την εσωτερική κοινή γνώμη, καθώς ο πόλεμος δείχνει να παρατείνεται χωρίς καθαρή στρατηγική έξοδο.

Δεύτερο πλήγμα με A-10

Την ίδια ώρα, η κρίση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από πληροφορίες για απώλεια και δεύτερου αμερικανικού αεροσκάφους. Reuters και Washington Post αναφέρουν ότι ένα A-10 ενεπλάκη σε σχετική επιχείρηση και κατέπεσε, με τον πιλότο του να διασώζεται. Το ακριβές σημείο και οι συνθήκες της απώλειας αποδίδονται με μικρές αποκλίσεις από τις πηγές, όμως το βασικό στοιχείο είναι κοινό: μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ βρέθηκαν αντιμέτωπες με διπλή απώλεια αεροσκαφών σε μια περιοχή όπου υποτίθεται ότι είχαν επιβάλει επιχειρησιακή κυριαρχία.

Αυτό από μόνο του αλλάζει τον τόνο της συζήτησης. Δεν μιλάμε πια για ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά για μια αλληλουχία επεισοδίων που δείχνει πως η ιρανική απειλή παραμένει ενεργή και επικίνδυνη, ακόμη κι αν η Τεχεράνη βρίσκεται στρατιωτικά υπό ισχυρή πίεση.

Το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ

Το πλήγμα δεν είναι μόνο στρατιωτικό. Είναι και καθαρά πολιτικό. Reuters σημειώνει ότι ο Τραμπ έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ προς το παρόν έχει αποφύγει να δώσει πλήρη δημόσια εικόνα για τα δύο συμβάντα. Το πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο είναι ότι, σε περίπτωση που το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος εντοπιστεί από το Ιράν και χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά, η πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα αυξηθεί απότομα.

Το Reuters προσθέτει ότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 13 νεκρούς στρατιωτικούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ η άνοδος στις τιμές καυσίμων και η αίσθηση στρατηγικής ασάφειας επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα. Σε αυτό το περιβάλλον, ένα τηλεοπτικό πλάνο με αιχμάλωτο Αμερικανό μέσα στο Ιράν θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής της κρίσης για την αμερικανική ηγεσία.

Σπάνιο αλλά όχι χωρίς προηγούμενο

Η κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού από εχθρικά πυρά παραμένει εξαιρετικά σπάνιο γεγονός. Το ιστορικό προηγούμενο που αναφέρεται συχνότερα είναι από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, όταν F-15E και A-10 είχαν χαθεί σε πολεμικές επιχειρήσεις. Όμως το σημερινό περιστατικό αποκτά διαφορετικό βάρος επειδή συμβαίνει σε μια σύγκρουση που ο Λευκός Οίκος είχε παρουσιάσει ως ελεγχόμενη και επιχειρησιακά μονόπλευρη. Το μήνυμα που εκπέμπεται τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο: το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ματώνει στρατιωτικά και να εκθέτει πολιτικά τις ΗΠΑ.

Συνολικά, η κατάρριψη του F-15E και το θρίλερ με τον αγνοούμενο Αμερικανό ανοίγουν μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση στον πόλεμο. Η αμερικανική ηγεσία βρίσκεται τώρα μπροστά σε ένα διπλό στοίχημα: να βρει τον αγνοούμενο πριν το κάνει το Ιράν και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι διατηρεί τον έλεγχο μιας σύγκρουσης που δείχνει όλο και πιο απρόβλεπτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



