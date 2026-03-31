Ιράν: Επίθεση σε δεξαμενόπλοια ανοιχτά του Ντουμπάι

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

31 Μαρ. 2026 12:05
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (31/3) σε ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο που είναι γεμάτο με αργό πετρέλαιο και βρίσκεται στα ανοικτά του Ντουμπάι μετά από επίθεση του Ιράν με drone.

Ειδικότερα, πρόκειται για το υπό σημαία πετρελαιοφόρο Al-Salmi, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ντουμπάι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από λίγο, ενώ δεν προέκυψε διαρροή πετρελαίου και τραυματισμός μελών του πληρώματος.

Η Kuwait Petroleum Corp, ιδιοκτήτρια του πλοίου, ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα και προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιά στο κύτος.

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξολοθρεύσουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, αν αυτό το τελευταίο δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κάθετα για λίγο και πάλι μετά την επίθεση στο τάνκερ, το οποίο μπορεί να μεταφέρει περίπου 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου αξίας άνω των 200 εκατ. δολαρίων με τις σημερινές τιμές.

