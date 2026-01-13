Ιράν: Περίπου 2.000 νεκροί από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για τους θανάτους απέδωσε την ευθύνη σε «τρομοκράτες»

13 Ιαν. 2026 13:08
Pelop News

Σοκάρουν τα δεδομένα στο Ιράν, καθώς περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας που μίλησε στο Reuters.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ για τους θανάτους απέδωσε την ευθύνη σε «τρομοκράτες», αναπαράγοντας τη ρητορική της Τεχεράνης για την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων.

Η τελευταία εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών προερχόταν από την οργάνωση  Human Rights Activists News Agency, η οποία έκανε λόγο για τουλάχιστον 646 θύματα σε πανεθνικό επίπεδο. Ωστόσο, το συνεχιζόμενο μπλακ άουτ στο διαδίκτυο που έχει επιβληθεί στο Ιράν καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διασταύρωση πληροφοριών και υποδηλώνει ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος.

