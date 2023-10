Ιράν: Πέθανε η 16χρονη Αρμιτά που είχε πέσει σε κώμα μετά από περίεργο επεισόδιο στο μετρό

Την τελευταία της πνοή άφησε η 16χρονη Αρμιτά Γκεραβάντ η οποία είχε πέσει σε κώμα υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες στις αρχές Οκτωβρίου μέσα στο μετρό της Τεχεράνης του Ιράν.

“Δυστυχώς, είχε πέσει σε κώμα για κάποιο χρονικό διάστημα αφού είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Πέθανε πριν από λίγα λεπτά”, μετέδωσε το IRNA. Η νεαρή Αρμίτα τραυματίστηκε μυστηριωδώς μέσα στο μετρό του Ιράν.

“Η Αρμιτά Γκεραβάντ, μια μαθήτρια που κατοικούσε στην Τεχεράνη, πέθανε πριν από μια ώρα έπειτα από εντατική ιατρική θεραπεία και μετά από 28 ημέρες νοσηλείας της στη μονάδα εντατικής θεραπείας”, μετέδωσε παράλληλα το πρακτορείο Borna, το οποίο συνδέεται με το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Ιράν.

Η 16χρονη από κουρδική περιφέρεια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Φατζρ της Τεχεράνης από την 1η Οκτωβρίου μετά τη λιποθυμία της μέσα στο μετρό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες λιποθύμησε είναι αμφιλεγόμενες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι της “έπεσε η πίεση” και διαψεύδουν οποιαδήποτε “λεκτική ή σωματική αντιπαράθεση” ανάμεσα σε αυτήν “και επιβάτες ή στελέχη του μετρό”.

Σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλέστηκε “την επίσημη γνωμάτευση γιατρών”, σύμφωνα με τους οποίους η έφηβη “υπέστη πτώση που οδήγησε σε εγκεφαλική βλάβη, ακολουθούμενη από συνεχείς σπασμούς, μείωση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου και εγκεφαλικό οίδημα, έπειτα από ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης”.

