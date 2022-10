Ιράν: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον τάφο της Μαχσά Αμινί

Ένα ασυγκράτητο κύμα οργής κατακλύζει το Ιράν, μετά την δολοφονία της Μάχσα Αμινί. Από τις 16 Σεπτεμβρίου οι διαδηλώσεις δεν λένε να κοπάσουν και το καθεστώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιδείξει «καμία επιείκεια». Σήμερα (26.10.2022) πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο νεκροταφείο όπου έχει ταφεί η 22χρονη, αψηφώντας τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της κοπέλας που πέθανε αφού ξυλοφορτώθηκε μέχρι θανάτου μετά την σύλληψή της από την «Αστυνομία Ηθών» στην Τεχεράνη γιατί δεν φορούσε καλά τη μαντίλα, οι μεγάλες διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται. «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», «θάνατος στον δικτάτορα», φώναζαν οι δεκάδες άνδρες και γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί στο νεκροταφείο Αϊσί της πόλης Σαγκέζ από όπου καταγόταν η 22χρονη.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου ένα πρωτόγνωρο κύμα διαμαρτυρίας έχει κατακλύσει το Ιράν. Νεαρές γυναίκες και μαθήτριες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος, πετώντας ή ακόμη και καίγοντας τις μαντίλες τους και αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας. Σήμερα, 40 ημέρες μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, τελειώνει παραδοσιακά η περίοδος πένθους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με ακτιβιστές, είχαν προειδοποιήσει τους γονείς της νεαρής γυναίκας να μην οργανώσουν καμία τελετή στη μνήμη της, και κυρίως στον τάφο της, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσουν «τη ζωή του γιου τους».

Εικόνες που ανήρτησε στο διαδίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw έδειξαν τη μαζική παρουσία δυνάμεων ασφαλείας στη Σαγκέζ ήδη από την Τρίτη, οι οποίες είχαν κλείσει τις εισόδους της πόλης. Παρ’ όλα αυτά δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην πόλη σήμερα, με τα πόδια μέσω των αγρών και οδικώς με αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Hengaw με έδρα τη Νορβηγία.

This is the path of a revolution in which the Iranian nation is moving correctly

#IranRevoIution2022#Mahsa_Amini #IranProtests2022

Saqqez – Aychi Cemetery | 40 days since Mahsa Amini' death.

People are walking towards the cemetery. #MahsaAmini #Saqqez

«Κουρδιστάν, Κουρδιστάν το νεκροταφείο των φασιστών», φώναζε ομάδα ανθρώπων, όπως δείχνει άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Chanting death to dictator, 100s gathered in Saqqez grave yard on Wednesday to attend Jina (Mahsa) Amini's chehlom. Amini was killed in police custody in September. Her death sparked anti-regime protest across Iran. #مهسا_امینی

Despite the authorities pressure on the family to recall the 40 th days ceremony for #Mahsa_Amini , thousands gather on Mahsa's grave chanting "Kurdistan will be the graveyard of fascists" "women , life, freedom"

Σε πολλές χώρες τους Κουρδιστάν, «τη Σαναντάζ, τη Σαγκέζ, τη Ντιβανταρέχ, τη Μαριβάν και την Καμιαράν πραγματοποιήθηκαν απεργίες με μεγάλη συμμετοχή», επεσήμανε η ΜΚΟ στο Twitter.

Από την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Αμινί σε όλο το Ιράν έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 141 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά –23 ή 29 με βάση διαφορετικές πηγές–, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοίνωσε η οργάνωση Iran Human Rights.

Εξάλλου στην πόλη Ζαχεντάν, στην επαρχία Σιστάν – Μπαλουτσιστάν μία από τις πιο φτωχές του Ιράν, σημειώνονταν επί πολλές ημέρες βίαια επεισόδια, τα οποία ξεκίνησαν στις 30 Σεπτεμβρίου μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον βιασμό νεαρού κοριτσιού από αστυνομικό, στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 93 άνθρωποι, επεσήμανε η IHR.