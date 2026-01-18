Ιράν: Ζει ο Ερφάν Σολτάνι ή έχει εκτελεστεί;

Ανησυχία και αναστάτωση στη διεθνή κοινότητα μετά τη διάδοση πληροφοριών που θέλουν τον Ιρανό διαδηλωτή Ερφάν Σολτάνι να έχει εκτελεστεί, παρά τις επίσημες διαψεύσεις από τις αρχές του Ιράν. Η απουσία οποιασδήποτε δημόσιας εμφάνισής του ή επίσημης ενημέρωσης για την τύχη του εντείνει την αγωνία και τα ερωτήματα.

Την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε «ευχαριστήσει» δημόσια την ιρανική κυβέρνηση για την ακύρωση «όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων διαδηλωτών διά απαγχονισμού», προειδοποιώντας νωρίτερα για «σοβαρές επιπτώσεις» σε περίπτωση συνέχισης της καταστολής.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από δημοσιεύματα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία, επικαλούμενα τη δικαστική εξουσία της χώρας, ανέφεραν ότι ο Ερφάν Σολτάνι δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, ο 26χρονος παραμένει άφαντος, χωρίς επίσημη πληροφόρηση για το πού κρατείται ή σε ποια φάση βρίσκεται η υπόθεσή του.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές πηγές, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση, ο Σολτάνι –ο οποίος φέρεται να ήταν ο πρώτος διαδηλωτής κρατούμενος που επρόκειτο να εκτελεστεί στις 13 Ιανουαρίου– ενδέχεται τελικά να εκτελέστηκε εκείνη την ημέρα. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τις επίσημες τοποθετήσεις του ιρανικού καθεστώτος.

Το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από αναρτήσεις και αναφορές περί εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από αξιόπιστη πηγή. Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για το χειρότερο δυνατό σενάριο ή για μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς πίεσης προς την Τεχεράνη, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την τύχη του.

Ο Ερφάν Σολτάνι είναι 26 ετών και κατοικεί στο Φαρντίς, προάστιο του Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, στο πλαίσιο του νέου κύματος κινητοποιήσεων που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 εναντίον του καθεστώτος Χαμενεΐ.

Η υπόθεσή του έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να αφορά τον πρώτο απαγχονισμό που συνδέεται με τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο, με την εκτέλεση να φέρεται ότι είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου 2026.

