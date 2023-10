Ισραήλ: Αεροπορική επιδρομή σκότωσε ανώτερο διοικητή της Χαμάς

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε ανώτερο ένοπλο διοικητή της Χαμάς, τον Αϊμάν Νοφάλ, στη Γάζα.

Το ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Ήταν μέλος του Γενικού Στρατιωτικού Συμβουλίου και διοικητής της Κεντρικής Ταξιαρχίας της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, υπεύθυνος για όλες τις μαχητικές δραστηριότητες στο κέντρο της Γάζας.

Hamas acknowledges the death of Ayman Nofal. He was a commander in the terror organization and was a key leader in the Palestinian Joint Operations Room. Precise intelligence produced by the Shin bet in coordination with military intelligence likely led to Nowfal’s demise. pic.twitter.com/3UExxBF9a5

— Joe Truzman (@JoeTruzman) October 17, 2023