Ισραήλ: Η στιγμή που ρεπόρτερ του CNN μεταδίδει κρυμμένη σε τάφρο – Γύρω της μπαράζ ρουκετών

Το συνεργείο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN βρέθηκε στα σύνορα Ισραήλ-Γάζας, με μια από τις ρεπόρτερ του να μεταδίδει τις εξελίξεις από τη σφοδρή αντεπίθεση του Ισραήλ – το οποίο «απαντά» στη Γάζα – και την ώρα που ρουκέτες έπλητταν το σημείο.

Το βίντεο σοκάρει, με το τηλεοπτικό συνεργείο να τρέχει να καλυφθεί και την ρεπόρτερ να πέφτει σε μια τάφρο.

Δείτε το βίντεο:

CNN’s @ClarissaWard taking cover in a ditch amid a “massive barrage of rockets” near the Israel-Gaza border pic.twitter.com/MzHcj4OSP7

— Brian Stelter (@brianstelter) October 9, 2023