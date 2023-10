Ισραήλ: Βίντεο από τις αεροπορικές επιθέσεις των Δυνάμεων Άμυνας εναντίον της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές που, όπως λένε, έγιναν τις τελευταίες ώρες εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το εναέριο βίντεο- σύμφωνα με το CNN- από τις πυραυλικές επιθέσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το IDF δείχνει τις ισχυρές εκρήξεις που προκαλούνται από τα πλήγματα. Μεταξύ των στόχων είναι κάτι που φαίνεται να είναι μια γραμμή ηλεκτροδότησης και πολλά άτομα που τρέχουν, όπως αναφέρει το CNN.

A short while ago, an IDF aircraft targeted an additional terrorist cell adjacent to the Erez Crossing. pic.twitter.com/Tq2596MnYB

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023