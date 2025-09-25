Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (25/9/2025) ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες, μια ημέρα μετά την επίθεση με drone των Χούθι που τραυμάτισε 22 άτομα στο νότιο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός “αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες”, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Sana’a the old city of #Yemen under Israeli fire pic.twitter.com/KtRbtuJXOJ — محمد بن صالح Palestine (@MohammedHojily) September 25, 2025

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα ήταν μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την πολεμική αεροπορία του.

«Μόλις καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς, προσθέτοντας ότι ο στρατός «βομβάρδισε πολλά στρατόπεδα του στρατού, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου των Χούθι, εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες των Χούθι και κατέστρεψε αποθέματα drones και όπλων».

Οι επιδρομές έρχονται μια μέρα μετά επίθεση με drone που έπληξε χθες την νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, τραυματίζοντας 22 ανθρώπους.

