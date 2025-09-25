Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες

«Μόλις καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς

Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
25 Σεπ. 2025 22:51
Pelop News

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (25/9/2025) ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, που ελέγχεται από τους σιίτες αντάρτες, μια ημέρα μετά την επίθεση με drone των Χούθι που τραυμάτισε 22 άτομα στο νότιο Ισραήλ.

Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία

Οι ισραηλινές επιδρομές σήμερα στη Σαναά προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός “αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες”, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, εγκαταστάσεις υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, καθώς και στρατόπεδα ήταν μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την πολεμική αεροπορία του.

«Μόλις καταφέραμε ένα ισχυρό πλήγμα σε πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο Ισραέλ Κατς, προσθέτοντας ότι ο στρατός «βομβάρδισε πολλά στρατόπεδα του στρατού, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου των Χούθι, εξουδετέρωσε δεκάδες τρομοκράτες των Χούθι και κατέστρεψε αποθέματα drones και όπλων».

Οι επιδρομές έρχονται μια μέρα μετά επίθεση με drone που έπληξε χθες την νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, τραυματίζοντας 22 ανθρώπους.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ