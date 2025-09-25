Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία

Στις ΗΠΑ αξιωματούχοι από την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν σήμερα (25/9/2025) συμφωνία για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι η συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη στρατηγική συνεργασία στις πολιτικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας.

Τα πυρηνικά εργοστάσια που θα ιδρυθούν θα λειτουργούν με τη συνεργασία των δύο χωρών.

