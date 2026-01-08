«Ήταν πάντοτε υποστηρικτικός, χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια», αποκαλυπτική η Νόνη Δούνια

Αποκαλυπτική για τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη, ήταν η Νόνη Δούνια, δηλώνοντας ότι, αν δεν είχε βρεθεί εκείνος στη ζωή της, δεν θα είχε δημιουργήσει οικογένεια. Η παρουσιάστρια τόνισε επίσης πόσο υποστηρικτικός ήταν πάντοτε ο άντρας της, ο οποίος σεβόταν τις αποφάσεις τους.

Έφη Θώδη: Όταν ήμουν μικρή, για να χορτάσουμε τρώγαμε ψωμί

Περιγράφοντας της σχέση της με τον σύζυγό της, η Νόνη Δούνια είπε στη διαδικτυακή εκπομπή Restart: «Ο Κυριάκος ήταν πάντοτε υποστηρικτικός. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει οικογένεια έτσι κι αλλιώς. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που και να διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα σε σχέση με τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε ποτέ άλλες διαφωνίες, δεν θα το κάναμε ποτέ παρουσία των παιδιών. Δηλαδή θα το κάναμε μεταξύ μας. Ποτέ μπροστά στα παιδιά δεν δείξαμε ότι μπορεί να διαφωνούμε για κάτι. Όμως πάντοτε σεβόταν τις αποφάσεις μου, γιατί καλώς ή κακώς τον περισσότερο χρόνο τον περνούσα εγώ με τα παιδιά. Άρα, εγώ ήμουν η αυστηρή. Εκείνος ήταν πιο παιχνίδι γιατί θα ερχόταν πιο αργά και δεν ήθελα εκείνες τις ώρες τις λίγες που θα βρισκόταν με τα παιδιά, να είναι αυτός που θα βάζει τους κανόνες».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε τον αλληλοσεβασμό που χαρακτηρίζει τον γάμο τους. «Το είχαμε βρει μεταξύ μας. Είχαμε τρομερό σεβασμό και ο ένας και ο άλλος σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρναμε από κοινού για τα παιδιά. Είμαστε παντρεμένοι από το 2004 και ήμασταν μαζί άλλα δύο. Δεν ξέρω πόσα είναι. 23, 25…πολλά», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της:

Στην ίδια συνέντευξη, η Νόνη Δούνια ανέτρεξε στην εποχή που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. Ο θάνατός του, ήταν απρόσμενος, αφού δεν αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του. Αυτός ήταν και ο λόγος που η ίδια δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απώλειά του. «Ήταν απότομο. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Έγινε στον ύπνο. Για αυτούς που μένουν πίσω σοκαριστικό. Οπότε δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια ασθένεια ή νοσηλευόταν ή δεν ήταν καλά. Οπότε είναι σοκαριστικό», μοιράστηκε.

«Και θέλεις χρόνο για να το διαχειριστείς. Πολύ χρόνο. Εντάξει. Πάντοτε θα είναι κάτι το οποίο θα με βαραίνει, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος που το βιώνω. Δεν είναι ο πόνος ο ίδιος. Υπάρχει πάντα η απώλεια. Οι γιορτές. Τα παιδιά που δεν είδε, τα παιδιά μου. Δεν είδε το γάμο μου. Πάντα λείπει στις ωραίες στιγμές», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



