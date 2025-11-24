«Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο βιβλίο Τσίπρα – Πυρά από Πολάκη, καρφιά από στελέχη, σχόλια από Μπακογιάννη

Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που κυκλοφόρησε σήμερα, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ασκεί σκληρή κριτική σε πρόσωπα που διετέλεσαν στενοί του συνεργάτες. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν άμεσα: από τον Παύλο Πολάκη μέχρι τον Νίκο Παππά και τον Πάνο Σκουρλέτη, ενώ στο δημόσιο διάλογο παρενέβησαν και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται αιχμές για πρώην υπουργούς, συνεργάτες και στελέχη της τότε κυβέρνησης, γεγονός που προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις από όσους θίγονται.

Κυκλοφορεί σήμερα το βιβλίο «Ιθάκη» του Τσίπρα, τι λέει για δημοψήφισμα, Βαρουφάκη, Πολάκη και εσωκομματικές έριδες

Πολάκης: «Λέει ψέματα και ανακρίβειες»

Ο Παύλος Πολάκης απάντησε πρώτος και με ιδιαίτερη ειρωνεία. Σχολιάζοντας αποσπάσματα του βιβλίου, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει «ψέματα και ανακρίβειες», τονίζοντας ότι δεν παίρνει πίσω «ούτε λέξη» από τις δημόσιες τοποθετήσεις του το 2023. Μάλιστα υποστήριξε ότι η κριτική που άσκησε τότε επαληθεύτηκε από τις εξελίξεις των επόμενων ετών.

Παππάς: «Δεν έχει ραγίσει το γυαλί»

Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο OPEN, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αν και αναγνώρισε ότι ο Τσίπρας περιγράφει τη δική του οπτική, τόνισε ότι οι προσωπικές τους σχέσεις παραμένουν καλές. Αναφερόμενος στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, παραδέχτηκε ότι το 2015 έπαιρνε «αποφάσεις με πάθος» και σήμερα έχει διαφορετική ματιά.





Σκουρλέτης: «Λείπει το θάρρος στην αποτίμηση της ήττας»

Ο Πάνος Σκουρλέτης υποστήριξε ότι το βιβλίο δεν δίνει καθαρές απαντήσεις για τη βαριά εκλογική ήττα του 2023. Όπως είπε, ο αναγνώστης θα περίμενε από τον Τσίπρα μια πιο θαρραλέα αποτίμηση και λιγότερες αιχμές προς συνεργάτες.





Η παρέμβαση του Τάιλερ Μακμπέθ

Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, αντέδρασε επίσης, ζητώντας δημόσια μέσω Instagram να μη χρησιμοποιείται το όνομά του για λόγους μάρκετινγκ ή προώθησης του βιβλίου. Η ανάρτηση έγινε με άμεσο tag στον Αλέξη Τσίπρα.

Γεωργιάδης: «Πώς ζητά ψήφο αν οι επιλογές του ήταν ακατάλληλες;»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι ο Τσίπρας παρουσιάζει τους περισσότερους συνεργάτες του ως ακατάλληλους, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί να διεκδικήσει ξανά πολιτικό ρόλο, όταν ο ίδιος αμφισβητεί τις βασικές του επιλογές.





Η Μπακογιάννη για το βιβλίο και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε ότι σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «κακώς δεν το έστειλε με αφιέρωση». Επί της ουσίας σημείωσε ότι η περιγραφή του Τσίπρα για μια κυβέρνηση με «ασυντόνιστα στελέχη» δεν συνάδει με τη δική της εμπειρία από τις τότε διαπραγματεύσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Τσίπρας θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία νέου κόμματος και προέβλεψε ότι θα έχει έντονα αρχηγικό χαρακτήρα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



