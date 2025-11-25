«Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί το βιβλίο Τσίπρα, πυρ και μανία από Πολάκη, Κασσελάκη, Κωνσταντοπούλου

Μόλις μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», ο πολιτικός κόσμος –και ιδιαίτερα ο χώρος της αριστεράς– βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι 726 σελίδες του πρώην πρωθυπουργού, που καταγράφουν τη δική του οπτική για τα χρόνια 2015-2019 και την εσωκομματική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2023, προκαλούν έντονες αντιδράσεις τόσο από πρώην συνεργάτες όσο και από πολιτικούς αντιπάλους.

Παύλος Πολάκης: «Αυτή είναι η αλήθεια» Ο Παύλος Πολάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο ίδιος άσκησε πιέσεις για το ψηφοδέλτιο Χανίων το 2023 και αντιστρέφει το κάδρο: «Ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη», υποστηρίζει, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και χρονολογίες από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Επισημαίνει ότι η απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια δεν συνδέεται με την υπόθεση Χαιρετάκη, αλλά με την ανάρτησή του υπέρ του Νίκου Παππά μετά την καταδίκη του για τις τηλεοπτικές άδειες.

Στέφανος Κασσελάκης: «Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εξαπολύει σφοδρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «αυτοαναφορικό πλυντήριο» και προβλέποντας ότι «η Ιθάκη θα γίνει Τιτανικός». Ιδιαίτερα επικρίνει μία αναφορά για φερόμενη συνομιλία του συζύγου του Τάιλερ με την Μπέττυ Μπαζιάνα, την οποία αποδίδει σε παρεξήγηση και την χαρακτηρίζει «ομοφοβικό κουτσομπολιό».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Χαίρομαι που δυσκόλεψα την προδοσία» Από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς να κατονομάσει τον Αλ. Τσίπρα, δήλωσε: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία του λαού και του δημοψηφίσματος».

Νίκος Παππάς: Ήπιοι τόνοι παρά την «απαράδεκτη επιπολαιότητα» Παρά την αιχμηρή φράση του βιβλίου που τον χαρακτηρίζει «απαράδεκτα επιπόλαιο», ο Νίκος Παππάς κράτησε υποστηρικτική στάση στο OPEN: «Ο Αλέξης όφειλε να κάνει αυτή την αποτίμηση». Αναγνώρισε ότι «κάποια πράγματα πιθανότατα να τα κάναμε διαφορετικά», υπερασπίστηκε ωστόσο τις κεντρικές επιλογές της περιόδου 2015-2019.

Αλέξης Χαρίτσης: «Η περιγραφή είναι ακριβής» Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επιβεβαίωσε ότι η αναφορά του βιβλίου για την πρόταση Τσίπρα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 είναι ακριβής, τονίζοντας ότι δεν πήρε ποτέ αποφάσεις ελαφρά τη καρδία.

Πάνος Καμμένος: «Το κλειδί είναι το τηλεφώνημα Ομπάμα» Με μία λακωνική ανάρτηση, ο πρώην κυβερνητικός εταίρος υπενθύμισε το τηλεφώνημα του Μπαράκ Ομπάμα στον Αλ. Τσίπρα μετά το δημοψήφισμα του 2015, που –κατά τον ίδιο– αποκάλυψε το μέτωπο Σόιμπλε-Ρούτε κατά της Ελλάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



