«Καμπανάκι» από την Τράπεζα της Ελλάδος για το στεγαστικό: 1 στους 3 ενοικιαστές «πνίγεται», 40% του μισθού για ενοίκιο

Περισσότεροι από έναν στους τρεις ενοικιαστές στην Ελλάδα δαπανούν πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός τους για ενοίκιο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ποσοστό πέφτει σε έναν στους πέντε για όσους αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο.

Συνολικά, το 28,9% των νοικοκυριών παρουσιάζει υψηλή στεγαστική επιβάρυνση, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 8,2%. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο δείκτη.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει την ανάγκη λήψης μέτρων με άμεσο αποτέλεσμα στη στεγαστική αγορά, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει σειρά πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου), το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής και την ανέγερση 2.300 κατοικιών σε παλιά στρατόπεδα.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως τα αποτελέσματά τους αναμένεται να φανούν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η Κεντρική Τράπεζα ζητά επιπλέον παρεμβάσεις που μπορούν να αποδώσουν πιο γρήγορα, όπως:

Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβιβάσεων και ανάπτυξης ακινήτων

Ενίσχυση της προστασίας τόσο των μισθωτών όσο και των ιδιοκτητών

Κίνητρα για την επανένταξη ανενεργών ακινήτων στην αγορά

Ειδική αναφορά γίνεται στην ίδια την κυβερνητική πολιτική. Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει ότι ορισμένα μέτρα, όπως το επιχορηγούμενο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών κατοικιών, παράλληλα με την περιορισμένη προσφορά και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τους δείκτες τιμών διαμερισμάτων της ΤτΕ, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, με μεγαλύτερους ρυθμούς στα παλαιά διαμερίσματα (8,1%) σε σχέση με τα νέα (7,4%), καθώς και στις επαρχιακές πόλεις (8,8%) σε σχέση με την Αττική (6,2%).

Παρόλα αυτά, το 2025 η δυναμική της αγοράς εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης σε αρκετούς τομείς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό παρέμεινε συγκρατημένο, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε, ενώ το κόστος κατασκευής συνέχισε να αυξάνεται με πιο ήπιους ρυθμούς. Η χορήγηση στεγαστικών δανείων αυξήθηκε σημαντικά, αλλά από πολύ χαμηλή βάση.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες για την κατασκευή κατοικιών παραμένουν θετικές, σύμφωνα με τον δείκτη του ΙΟΒΕ. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προσθέτει νέες αβεβαιότητες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα και την πορεία της αγοράς ακινήτων, ανάλογα με τη διάρκεια και την έντασή τους.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς συνθήκες θα σταθεροποιηθούν, οι προοπτικές για την αγορά ακινήτων παραμένουν θετικές, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς αύξησης τιμών.

