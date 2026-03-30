Καιρός: Από την ανοιξιάτικη ηρεμία στην «διπλή κυκλογένεση», ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με δύο πρόσωπα ο καιρός την εβδομάδα. Ενώ σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου ξεκινά με ανοιξιάτικες διαθέσεις και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 20°C, ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει γενικευμένη επιδείνωση από το βράδυ της Τρίτης, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Για σήμερα Δευτέρα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 19°C στην Αττική και τους 18°C στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα στην Πάτρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει τους 17 βαθμούς.

Παροδικές νεφώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα δυτικά, τη Θράκη και την Κρήτη, χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα φαινόμενα.Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή αύξηση των νεφώσεων στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 στο βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα στρέφονται σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως και τους 20 βαθμούς.

Η «διπλή κυκλογένεση» και ο κίνδυνος πλημμυρών

Η εικόνα αλλάζει άρδην από το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μια σπάνια ατμοσφαιρική κυκλοφορία που ξεκινά από τη Βόρεια Αφρική —γνωστή ως διπλή κυκλογένεση— θα μεταφέρει μεγάλα φορτία υγρασίας προς την Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα την Τετάρτη 1 Απριλίου, η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, με τα ύψη βροχής να ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά σε διάστημα 24 ωρών.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» περιλαμβάνουν:

Την Αττική , την Εύβοια και τις Σποράδες.

Την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

Τη Θεσσαλία , για την οποία ο Θοδωρής Κολυδάς εφιστά ιδιαίτερη προσοχή λόγω της δυναμικής του συστήματος.

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Μακεδονία.

Θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις

Παράλληλα με τις βροχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να αγγίξουν τοπικά και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί με μικρότερη ένταση την Πέμπτη, ενώ από το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ξεκινώντας από τα δυτικά.

