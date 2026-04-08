Καιρός: Από τις βροχές της Μ. Παρασκευής στο «ετοιμάστε τις σούβλες» για το Πάσχα

Μεταβολή παρουσιάζει από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη το σκηνικό του καιρού, με την αστάθεια να αυξάνεται σταδιακά έως το Μεγάλο Σάββατο, φέρνοντας τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται βελτίωση, με θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς και μικρή πιθανότητα παροδικών φαινομένων.

Από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη το καιρικό σκηνικό γίνεται πιο άστατο, με τοπικές βροχές κυρίως στην ηπειρωτική χώρα και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους έως βορειοδυτικούς και ενισχύονται ελαφρώς.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές μπόρες στη Θεσσαλία, στα βόρεια προάστια της Αττικής αλλά και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Μεγάλη Πέμπτη: Περισσότερες βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Τη Μεγάλη Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, περιοχές της Πελοποννήσου, του Αιγαίου και πιθανώς της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί.

Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο: Επιμένει η αστάθεια

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στο βόρειο Αιγαίο, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο η αστάθεια επανέρχεται, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι, παρότι ο καιρός βελτιώνεται προς το Πάσχα, δεν θα είναι πλήρως ιδανικός.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση με μικρή πιθανότητα βροχής

Την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται γενικά καλύτερος καιρός, με την αστάθεια να μετατοπίζεται ανατολικότερα.

Σύμφωνα με τον Νίκο Κεντερέ, με βάση στατιστικά στοιχεία 35 ετών (1991-2025), η πιθανότητα βροχής την ημέρα του Πάσχα είναι περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα συνήθως διαμορφώνεται πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ενδέχεται να σημειωθούν μόνο πρόσκαιρες βροχές, με τον καιρό να είναι κατά βάση κατάλληλος για τις πασχαλινές δραστηριότητες και τις… σούβλες.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

O καιρός την Κυριακή του Πάσχα 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

