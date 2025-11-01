Καιρός: Βροχές, συννεφιά και μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία – Έτσι ξεκινά ο Νοέμβριος, η πρόβλεψη για την Πάτρα

Με συννεφιά και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια και την Κρήτη ξεκινά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το νέο μήνα χαρακτηρίζει ένα ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό, με αραιές νεφώσεις, εναλλαγές ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Σήμερα, Σάββατο, αυξημένες νεφώσεις και παροδικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ στα δυτικά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με νεφώσεις που σταδιακά θα αραιώσουν από το μεσημέρι, επιτρέποντας διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει έως και τους 25. Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά επικρατούν βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Όσον αφορά την Πάτρα, σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου ο καιρός προβλέπεται συννεφιασμένος και βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ΒορειοΑνατολικοί έως 2 Μποφόρ. Βροχερές θα είναι και οι βραδινές ώρες, ενώ το ποσοστό της υγρασίας θα ξεπεράσει το 90%.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Η δεύτερη ημέρα του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με συννεφιά ενώ θα έχουμε και πτώση στη θερμοκρασία η οποία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝοτιοΑνατολικοί έως 2 Μποφόρ, ενώ το ποσοστό της υγρασίας και πάλι θα ξεπεράσει το 90%.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά θαλάσσια βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια τις πρώτες πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Απο το απόγευμα οι βροχές θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόνησσος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη όπου στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και μόνον στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ασθενείς βορειοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 04-11-2025

Στα ηπειρωτικά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, γρήγορα όμως στα βόρεια και τα κεντρικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 05-11-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



