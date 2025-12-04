Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα

Η κακοκαιρία «Byron» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που ήδη προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλά σημεία της χώρας. Πλημμύρες στη Ζάκυνθο, ποτάμια λάσπης στο Γύθειο, κατολισθήσεις στη Λακωνία και προειδοποιητικά μηνύματα του 112 συνθέτουν τη σημερινή εικόνα, ενώ ΕΜΥ και Πολιτική Προστασία προειδοποιούν για ακόμη πιο έντονα φαινόμενα έως το Σάββατο.

Ζάκυνθος: Δρόμοι πλημμυρισμένοι – Απαγορεύσεις μετακινήσεων

Στις Αλυκές Ζακύνθου η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους και καλλιέργειες. Τμήματα της επαρχιακής οδού Ζακύνθου–Αλυκών έκλεισαν, ενώ μικρές κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στη Λιθακιά. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση που δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Γύθειο: Χωριό βυθισμένο στη λάσπη – Κάτοικοι εγκλωβισμένοι στα ανώγια

Δραματική είναι η κατάσταση στον οικισμό Πλάτανος Γυθείου, όπου οι κάτοικοι μιλούν για «βιβλική καταστροφή». Σε λίγες ώρες, η περιοχή πλημμύρισε ολοκληρωτικά: σπίτια μέχρι το ταβάνι του ισογείου, αγροτικά μηχανήματα παρασυρμένα, ζώα αγνοούμενα. Πολλοί κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν ανέβει στους πάνω ορόφους περιμένοντας τη διάσωση, καθώς ο οικισμός παραμένει χωρίς ρεύμα, νερό και πρόσβαση.

Νέα προειδοποίηση για μακράς διάρκειας φαινόμενα

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας ότι οι βροχές και καταιγίδες θα είναι ιδιαίτερα έντονες και μεγάλης διάρκειας έως το πρωί του Σαββάτου. Σε πολλές περιοχές αναμένονται χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Περιοχές υψηλού κινδύνου

Η κακοκαιρία επηρεάζει:

Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ζάκυνθο)

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

Θεσσαλία & Σποράδες

Ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Εύβοια

Ανατολική & Νότια Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Νότια Κρήτη

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλο όγκο βροχής σε σύντομο διάστημα, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου τα φαινόμενα θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής. Η εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου κάνει λόγο για δύσκολη κατάσταση λόγω της χαμηλής απορροφητικότητας του λεκανοπεδίου.

Κλείνουν σχολεία σε πολλά νησιά

Προληπτικό κλείσιμο σχολείων για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε σε:

Ρόδο

Θήρα

Τήλο

Σύμη

Καστελόριζο

Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές για λόγους ασφάλειας, ενώ αντίστοιχες αποφάσεις εξετάζονται σε άλλες περιοχές.

Συστάσεις Πολιτικής Προστασίας

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να:

Ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο

Ελέγχουν υδρορροές και λούκια

Αποφεύγουν διελεύσεις από ρέματα και χειμάρρους

Μην εκτελούν υπαίθριες εργασίες

Αποφεύγουν μετακινήσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους

Προστατεύονται από χαλαζόπτωση και κεραυνούς

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το πρωί του Σαββάτου, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα Δωδεκάνησα.

