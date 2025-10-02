Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία

Επί ποδός η χώρα για το κύμα κακοκαιρίας

02 Οκτ. 2025 9:47
Pelop News

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από τη νύχτα τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο καιρός σήμερα 2/10: Μηνύματα του 112, που θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα ΧΑΡΤΗΣ

Το μήνυμα έκτακτης ανάγκης 112 ενεργοποιήθηκε για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας, ενώ λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Πέμπτης 2/10 στάλθηκε και στη Λακωνία, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
