Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/1) περιοχές του Ηρακλείου, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και τη μετακίνηση κατοίκων και οχημάτων να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους και χαμηλότερα σημεία του χωριού, δημιουργώντας εικόνες έντονης πλημμυρικής επιβάρυνσης.

Τα νερά εισχώρησαν σε χαμηλά σημεία, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν περαιτέρω προβλημάτων από την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

