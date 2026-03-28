Καλαμαριά: Λήστεψαν και άρπαξαν 22χρονο και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αστυνομία, οι δράστες, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τον 22χρονο που βρισκόταν με φίλους του και του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, πριν τον επιβιβάσουν με τη βία στο όχημα τους.

28 Μαρ. 2026 15:41
Pelop News

Νύχτα τρόμου έζησε ένας 22χρονος το βράδυ της Παρασκευής (27/3) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης όταν τρεις 19χρονοι τον άρπαξαν με τη βία από την περιοχή της Καλαμαριάς, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε αυτοκίνητο. Έπειτα τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον παράτησαν και του έκλεψαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία από την αστυνομία, οι δράστες, επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τον 22χρονο που βρισκόταν με φίλους του και του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, πριν τον επιβιβάσουν με τη βία στο όχημα τους. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών, όπου τον αποβίβασαν αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Μετά από αναζητήσεις, το όχημα των 19χρονων εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης με τους αστυνομικούς να προχωρούν σύλληψη των τριών ανδρών. Στο πορτ μπαγκαζ του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο, τα οποία κατείχε νόμιμα ένας από τους συλληφθέντες, χωρίς να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, με ένα από αυτά να έχει χρησιμοποιηθεί για βιντεοσκόπηση του 22χρονου μετά την επίθεση.

Σε βάρος των τριών 19χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή κατά συναυτουργία, ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

