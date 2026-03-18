Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος μετά την απολογία του

Αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

18 Μαρ. 2026 17:16
Pelop News

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, έμεινε για περίπου δύο ώρες στο γραφείο της 1ης τακτικής ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επέμενε στον ισχυρισμό περί άμυνας υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του αφότου του επιτέθηκαν πέντε άτομα που τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του. Επιπλέον, φέρεται να έκανε λόγο για ενέδρα που στήθηκε σε βάρος του και ισχυρίστηκε ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή του.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 20χρονο όταν τον χτύπησε δύο φορές με το μαχαίρι και ότι λυπάται για το τραγικό αποτέλεσμα, ενώ αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τους άλλους που – κατά τον ισχυρισμό του – του επιτέθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι του επιτέθηκαν συνολικά τέσσερα άτομα και ένα πέμπτο κατέγραφε τον ξυλοδαρμό του σε βίντεο, δευτερόλεπτα μετά που στάθμευσε το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του.

Σημειώνεται ότι μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

